Группа исследователей рассказала о том, как они разговаривали с "представителем инопланетян" на Аляске и что они смогли извлечь из этого разговора. Речь идет о величественном ките.

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Ученые 20 минут разговаривали с китом в океане

В недавнем исследовании, проведенном зоопсихологом доктором Джози Хаббард, китов назвали "инопланетными представителями" из-за того, что они используют язык, незнакомый человеку.

Исследовательская группа считает, что изучение методов общения этих разумных морских животных может дать ценную информацию, которая поможет человечеству в потенциальных будущих взаимодействиях с внеземными существами.

Язык китов сложный: животные выкрикивают возгласы, стуки, стоны и скрипы. Десятилетиями ученые пытаются понять, что означают их вокализации и теперь, похоже, они на шаг приблизились к этому,

– говорит теоретик китовых песен Лиза Уокер.

Ученые обнаружили, что определенные вокализации китов служат больше, чем просто социальные звуки. Считается, что эти специализированные звуки имеют значительную коммуникативную ценность, поскольку могут передавать определенные команды, такие как движение вверх, вниз, влево или вправо.

О чем ученые говорили с китом

В конце 2023 года команда ученых на борту исследовательского судна у побережья Аляски проводила поиск новых капсул китов, воспроизводя подводные записи горбатых китов. Хотя большинство китов не реагировали на звуки, несколько из них привлекли внимание исследователей.

Так, самка горбатого кита, по имени Твен, начала кружить вокруг лодки. Когда включили запись вокализации, кит начал имитировать звуки, будто приветствуя судно. Морской биолог Габбард описал это взаимодействие как разговор между людьми и китом. Киты перекликались между собой криками и хлопаньем, что, как считают, помогает им находить друг друга в огромном океане.

Ученые 20 минут разговаривали с китом в океане / Фото Unsplash

Исследователь Уокер сообщил о 20-минутном взаимодействии с самкой горбатого кита. Содержание разговора остается неизвестным, есть предположение, что он мог содержать приветствия, которыми обменивались исследователи и кит. За это время самка горбатого кита обернулась к лодке всего 36 раз, прекратив свои действия только после того, как прекратился звук.

Вероятно, эта встреча стала первым подобным коммуникативным обменом между человеком и горбачом. Не секрет, что горбатые киты чрезвычайно умны, у них сложная социальная система - киты создают сети из пузырей для ловли рыбы и активно общаются с помощью песен и социальных звонков.

Ученые оптимистично настроены, что, овладев искусством общения с существами, которые значительно отличаются от людей, они, в конце концов, смогут разблокировать возможность взаимодействия с разумными формами жизни за пределами Земли.

К слову, исследователи обнаружили, что одному из самых грозных хищников Мирового океана необходимо чуть менее 100 дней, чтобы проплыть из Африки в Австралию. Такое под силу только большим белым акулам.