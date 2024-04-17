Киты и дельфины получили статус юридического лица

Вице-президент новозеландской природоохранной организации Conservation International Aotearoa Мере Такоко приветствовала подписание соглашения, которая получила название He Whakaputanga Moana – переводится как "Океаническая декларация маори".

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Прекрасная и смиренная неделя, проведена в компании короля маори и вождей Островов Кука и Таити, которые подписали декларацию, чтобы предоставить статус юридического лица нашим предкам – тохори (китам),

– пишет Такококо.

Согласно договору, вероятно, страны Тихоокеанского региона смогут применять к нарушителям уголовные наказания. Но какова степень правовой защиты китов и дельфинов и какие потенциальные наказания ждут их обидчиков – пока неизвестно.

Китообразные находятся под угрозой

Тревожное развитие событий свидетельствует о том, что китообразные сталкиваются с множеством прямых и косвенных угроз, вызванных человеческой деятельностью. Практика китобойного промысла привела к значительному сокращению популяции китов: за последнее столетие в результате коммерческой охоты на китов было убито 2,9 миллиона китов.

Несмотря на введение моратория на китобойный промысел Международной китобойной комиссией в 1986 году, незаконная практика продолжает сохраняться в некоторых регионах.

Кроме того, различные факторы, такие как шумовое загрязнение, рыболовство, добыча полезных ископаемых на морском дне и изменение климата, представляют значительную угрозу для морских животных, что приводит к сокращению их популяций. Также высокоскоростная эксплуатация больших кораблей была определена как основной риск для китов, поскольку столкновение с ними является основной причиной смертности этих существ.

Киты и дельфины в Тихом океане получили статус юридического лица / Фото Unsplash

Предоставление китам и дельфинам статуса юридического лица может привести к принятию ряда мер, направленных на обеспечение их безопасности. Эти меры могут включать создание альтернативных маршрутов судоходства, уменьшение скорости судов и внедрение мер по предотвращению человеческой деятельности, представляющей угрозу для этих морских животных.

Заметим, синие киты и дельфины Гектора были отнесены к категории исчезающих видов, а кашалоты теперь считаются уязвимыми, согласно последнему обновлению Красного списка Международного союза охраны природы.