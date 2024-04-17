Команда ученых из университета Западной Австралии обнаружила новый вид на глубине 25 метров в окрестностях города Ньюман. Исследователи пробурили в почве скважину, опустили на дно сетку и медленно вытащили. Так удалось найти несколько муравьев, и оказалось, что это совершенно новый вид.

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В Австралии открыли новый вид муравьев и назвали в честь Волдеморта

В недавнем исследовании ученые применили новый метод обнаружения муравьев, просверлив почву для создания скважины. С помощью сачка они смогли извлечь муравьев, найденных на дне скважины.

Эти муравьи размером примерно 1,5 миллиметра имеют удлиненные конечности, усики, челюсти и бледно-желтоватую окраску. Интересно, что у этих муравьев полностью отсутствуют глаза.

Муравей Leptanilla voldemort / Фото научный журнал ZooKeys

Муравьи получили название Leptanilla voldemort. Это лишь второй случай, когда в Австралии нашли род Leptanilla – его считают очень редким. Ученые отмечают, что эти муравьи постоянно живут в темноте, не выходят на поверхность и питаются преимущественно подземными беспозвоночными.

В Австралии открыли новый вид подземных муравьев Leptanilla voldemort / Фото ZooKeys

Феномен хищного поведения и каннибализма среди взрослых насекомых, которые потребляют гемолимфу своих потомков, вызвало сравнение с вымышленным персонажем лордом Волдемортом из популярной серии книг.

Описания внешности злого волшебника включают бледную кожу, лицо, похожее на череп, змеиные ноздри, красные глаза и кошачьи зрачки. Также его изображали худощавым с удлиненными руками и пальцами.

Заметим, команда энтузиастов-природолюбов представила мировому сообществу новый вид жука. Это уникальное насекомое, определено как Clavicornaltica mataikanensis, процветает в лесу Улу Тембуронг на Борнео.