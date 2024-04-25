Ученые также обнародовали уникальные фото пингвинов. Об этом сообщается на фейсбук-странице Национального антарктического научного центра.
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Пингвины в районе "Академика Вернадского"
Сейчас пингвинов на планете 18 видов, из которых 5 есть в Антарктике, а 3 гнездятся непосредственно в районе станции.
Все виды, обитающие в окрестностях украинской станции, принадлежат к одному роду Pygoscelis:
- Pygoscelis papua – субантарктический пингвин.
- Pygoscelis antarcticus – антарктический пингвин.
- Pygoscelis adeliae – пингвин Адели.
Пингвин Адели / Фото Сергей Глотов
Чем они похожи?
Прежде всего представители всех трех видов начинают брачный сезон антарктической весной и строят гнезда из камней. В них обычно откладывают 2 яйца, очень редко – 1 или 3. Птенцы появляются на свет чуть больше, чем через месяц.
Во всех видах оба партнера ответственно относятся к отцовству: по очереди высиживают яйца, а затем – оберегают и кормят птенцов.
Ученые показали новые фото пингвинов / Фото Сергей Глотов
Также у них одинаковые враги, в частности морские леопарды и поморники.
А чем отличаются?
Отличаются же эти пингвины прежде всего внешностью.
- Самые крупные и яркие – субантарктические пингвины. Они имеют рост до 81 сантиметров, красный клюв, белые пятна над глазами и словно одеты во фрак.
- Несколько меньше антарктические пингвины с ростом до 77 сантиметров. Их изюминка – тонкая черная полоса, пересекающая белый подбородок.
- Самые миниатюрные пингвины Адели, они растут до 75 сантиметров в высоту. Имеют полностью черную голову и бело-голубые глаза.
Чем похожи и разные пингвины / Фото Сергей Глотов
Интересно, что в районе станции "Академик Вернадский" нечасто можно встретить соседство этих трех видов. А так, чтобы все вместе ежегодно гнездились рядом и успешно выводили птенцов, пока украинские биологи фиксировали только на острове Бут.
Кроме того, субантарктические пингвины – теплолюбивые, а другие виды наоборот предпочитают холодные условия. Пингвины Адели гнездятся на побережье всего континента, тогда как другие Pygoscelis привязаны к островам или полуострову,
– отмечают в НАНЦ.
Субантарктический пингвин / Фото Сергей Глотов
Например, на острове Галиндез в этом сезоне было рекордное количество субантарктических пингвинов – до 7 000. В то же время из "аделек" гнездились только 2 пары, а гнезд антарктических пингвинов не обнаружили вообще.
Заметим, ранее украинским полярникам удалось снять уникальное видео, как горбатый кит играет наперегонки с ледоколом "Ноосфера" в Антарктике. Судно как раз шло проливом Пенола в районе украинской станции "Академик Вернадский".