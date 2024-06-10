Німіс – перший у світі кіт-поліцейський

Чорному котику Німісу 1,5 року. Він провів свої дитячі роки на житловій баржі в каналах Амстердама.

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Таке середовище становить значний ризик для безпеки котів, оскільки вони не вміють плавати і можуть втопитися. Тому на чотирилапих, чиї домівки розташовані на воді, вдягають спеціальні рятувальні жилети.

Так, Лідія Фабер, власниця чорношерстого кота Німіса, надихнулася схожістю свого улюбленця у жовтому жилеті на поліцейського. В результаті пришила на жилет кота напис "Police".

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Відеоролики з котом-поліцейським дуже швидко зробили з Німіса зірку TikTok, а привітатися з ним тепер хочуть усі туристи та реальні поліцейські.

Тепер усі думають, що він наш місцевий поліцейський кіт. Туристи запитують мене, чи це правда. Я відповідаю: так, звісно, Амстердам — перше місто у світі, де є власний поліцейський кіт, який бореться з наркотиками,

– розповіла господиня Німіса.

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Вона також пожартувала, що котик постійно контактує з поліцією і надсилає їм фотографії тих, у кого знайшли наркотики. А найкумедніше те, що інколи люди навіть не розуміють, що жінка вигадала цю історію.

До слова, 69-річний британець Леслі Грінхоф стверджує, що його кішка Міллі є найстарішою кішкою у світі. За словами Грінхофа, Міллі народилася в 1995 році. Неймовірна історія кішки – у матеріалі за посиланням.