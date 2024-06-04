Домашнього улюбленця, який ніколи не отримував ветеринарної допомоги, годують комбінацією курячого і котячого корму. Неймовірна історія кішки – далі у матеріалі!

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Кішка Міллі претендує на статус найстарішої у світі

Міллі раніше належала покійній дружині Леслі, 55-річній Паулі, яка купила її у віці трьох місяців. На жаль, Паула померла через ускладнення від інфекції COVID-19, залишивши Грінхофу відповідальність за догляд за улюбленою твариною у квітні 2020 року.



Грінхоф хоче подати кандидатуру Міллі до Книги рекордів Гіннеса / Фото SWNS

Леслі розповідає, що його кішка ніколи не відвідувала ветеринара і харчується змішаним раціоном, що складається переважно з курятини та котячого корму. Леслі пояснює довголіття киці різноманітністю ласощів у її раціоні, зокрема консервованим тунцем і креветками, а також регулярними сеансами обіймів на дивані.

За словами Грінхофа, Міллі – жвава дівчинка. Вона все ще може підстрибувати, але трохи повільніше, ніж раніше. Люди не можуть повірити, що їй 29. У неї немає жодних серйозних проблем зі здоров'ям, окрім часткової втрати слуху. До того ж Міллі не турбують інші коти, це також допомогло їй прожити довге і спокійне життя.



Кішка Міллі претендує на статус найстарішої у світі / Фото SWNS

Прагнучи забезпечити місце їй в Книзі рекордів Гіннеса, чоловік наразі шукає способи зв'язатися з представниками організації, щоб офіційно подати кандидатуру Міллі на розгляд.

Я хочу поїхати, щоб зафіксувати рекорд в пам'ять про мою покійну дружину, але боюся, що Міллі не перенесе подорож. Паула любила її, і всі повинні знати, що вона – чудова кішка,

– додав господар.



Домашня улюблениця ніколи не відвідувала ветеринара і сидить на змішаній дієті / Фото SWNS

До речі, наразі титул найстарішої кішки у світі зберігає 28-річна Флоссі, яка народилася 29 грудня 1995 року.