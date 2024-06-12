В своем революционном открытии ученые обнаружили, что слоны – единственные животные, которые используют имена, не требующие имитации. Предыдущие исследования показали, что дельфины и попугаи общаются, имитируя звуки своего вида.

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Слоны – единственные животные, которые называют друг друга по имени

В новом исследовании международная группа исследователей использовала алгоритм искусственного интеллекта для анализа криков двух африканских стад слонов саванны в Кении.

Слоны могут определить, предназначен ли им зов, просто услышав его. Интересно, что это работает даже если слон находится вне начального контекста,

– говорит автор исследования Майкл Пардо.

Результаты исследования не просто показали, что слоны используют определенные вокализации для отдельных особей, но и распознают и реагируют на призыв, адресованный им, игнорируя при этом другие сигналы, адресованные другим.

Как проводили исследования, и что они показали?

Ученые изучили вокальные сигналы слонов, записанные в Национальном заповеднике и Национальном парке Самбуру в Кении с 1986 по 2022 год. Используя алгоритм машинного обучения, команда успешно идентифицировала 469 различных сигналов, причем 101 слон излучал сигналы, а 117 слонов принимали их.

Слоны издают разнообразные звуки, начиная от громких трубных призывов и заканчивая почти незаметным грохотом, который вне пределов человеческого слуха. Интересно, исследователи обнаружили, что слоны не всегда используют имена при общении друг с другом. Однако, когда имена используются, это, как правило, происходит на больших расстояниях и когда старшие слоны обращаются к младшим. Это натолкнуло ученых на предположение, что способность распознавать имена и реагировать на них может быть навыком, который развивается у слонов годами.



Слоны являются первыми животными, отличными от человека, которые используют имена между собой / Фото Unsplash

Так, самым распространенным позывом среди слонов является "гармонично насыщенный низкочастотный звук". Исследование показало, что слоны положительно и энергично реагировали, когда воспроизводилась запись друга или члена семьи, который выкрикивал их имя. Однако, слоны проявляли гораздо меньше энтузиазма, когда их звали собственные родственники.

Ученые пришли к выводу, что слоны не просто имитировали зов предполагаемого получателя, а действительно звали его по имени. В результате слоны и люди – единственные известные животные, которые придумывают друг другу имена, а не просто копируют звук получателя.

К слову, несмотря на все различия, у слонов и людей на самом деле много общего, в частности расширенные семьи, социальная жизнь, высокоразвитый мозг и теперь, предположительно, способность к "обзыванию" сородичей. Интересно, что они даже используют весьма интересное приветствие с друзьями – потеют и писают от счастья при встрече.