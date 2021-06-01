Взяв любимца из "шумных" пород, нужно позаботиться о должном воспитании. Сначала вам придется вложить немало сил и времени, и только потом собака будет радовать вас тишиной и спокойствием. Рассказываем, какие породы собак действительно любят шуметь.

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Пятое место – ротвейлер



Ротвейлеры имеют громкий и сильный голос / Фото Pexels

Эти собаки от природы имеют громкий и сильный голос. Часто собаки начинают лаять и уже не могут остановиться, потому что "наслаждаются" звуком своего голоса. Впрочем, ротвейлеры верные, сильные и ласковые. Они легко поддаются дрессировке и обожают свою семью.

Четвертое место – йоркширский терьер



Несмотря на маленький размер, йоркширских терьеров тоже надо воспитывать / Фото Pexels

Эти малыши бывают очень громкими. Их голос-колокольчик обычно слышно издалека. К сожалению, йоркширских терьеров редко дрессируют, поэтому эти собачки могут лаять очень долго и неустанно.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®.

Третье место – бигль



Бигли не только много лают, но и воют / Фото Pexels

Бигли – "музыкальные" собаки. Они будут долго лаять на любые раздражители: салют во дворе, неожиданный шум и тому подобное. А когда звонит телефон или дверной звонок, бигли начинают с удовольствием... петь. Сначала такое вой кажется хозяевам смешным, но со временем начинает действовать на нервы.

Поэтому, если заводите бигля, будьте готовы к тому, что его шум может быть достаточно изнурительным, особенно ночью.

Второе место – немецкая овчарка



Немецкие овчарки любят лаять / Фото Pexels

Овчарки – хорошие сторожа и идеальные компаньоны. Но часто эти собаки имеют легко возбудимую нервную систему, и это становится причиной нервного лая.

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Первое место – золотистый ретривер



Без надлежащего воспитания ретриверы могут быть очень шумными / Фото Pexels