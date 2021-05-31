Эти песики устали от чрезмерного внимания, испугались чего-то или не слишком хотят фотографироваться. Как бы ни было, но моменты, пойманные на фото, бесценны.

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выражает протест
Выражает протест / Фото Boredpanda

Все мы иногда так выглядим на неожиданных фото
Все мы иногда так выглядим на неожиданных фото / Фото Boredpanda

Когда работаешь 12 часов и немного устал
Когда работаешь 12 часов и немного устал / Фото Boredpanda

Когда на работу на 7 утра
Когда на работу на 7 утра / Фото Boredpanda

После напряженного дня
После напряженного дня / Фото Boredpanda

Когда обнимашки – не твое
Когда обнимашки – не твое / Фото Boredpanda

Собаки тоже хотят чувствовать себя жидкостью
Собаки тоже хотят чувствовать себя жидкостью / Фото Boredpanda

Купание не вызывает у него энтузиазма
Купание не вызывает у него энтузиазма / Фото Boredpanda

У этого песика был тяжелый день
У этого песика был тяжелый день / Фото Boredpanda

Просто неудачное фото
Просто неудачное фото / Фото Boredpanda

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Серьезный пес устал
Серьезный пес устал / Фото Boredpanda