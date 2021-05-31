Эти песики устали от чрезмерного внимания, испугались чего-то или не слишком хотят фотографироваться. Как бы ни было, но моменты, пойманные на фото, бесценны.

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Выражает протест / Фото Boredpanda



Все мы иногда так выглядим на неожиданных фото / Фото Boredpanda



Когда работаешь 12 часов и немного устал / Фото Boredpanda



Когда на работу на 7 утра / Фото Boredpanda



После напряженного дня / Фото Boredpanda



Когда обнимашки – не твое / Фото Boredpanda



Собаки тоже хотят чувствовать себя жидкостью / Фото Boredpanda

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina®, содержащее все необходимые его организму питательные вещества.



Купание не вызывает у него энтузиазма / Фото Boredpanda



У этого песика был тяжелый день / Фото Boredpanda



Просто неудачное фото / Фото Boredpanda

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