Эти песики устали от чрезмерного внимания, испугались чего-то или не слишком хотят фотографироваться. Как бы ни было, но моменты, пойманные на фото, бесценны.
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Выражает протест / Фото Boredpanda
Все мы иногда так выглядим на неожиданных фото / Фото Boredpanda
Когда работаешь 12 часов и немного устал / Фото Boredpanda
Когда на работу на 7 утра / Фото Boredpanda
После напряженного дня / Фото Boredpanda
Когда обнимашки – не твое / Фото Boredpanda
Собаки тоже хотят чувствовать себя жидкостью / Фото Boredpanda
Купание не вызывает у него энтузиазма / Фото Boredpanda
У этого песика был тяжелый день / Фото Boredpanda
Просто неудачное фото / Фото Boredpanda
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Серьезный пес устал / Фото Boredpanda