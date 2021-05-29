В зубах собака держала 5-килограммовый пакет сосисок. Моисей пытался сломя голову бежать и скорее лакомиться добычей.

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Моисей получает вознаграждения за кражу

Как выяснила владелица собачки-вора, сосиски он украл в соседнем магазине. Он быстро из него выбежал и с добычей направился по улице. Он увидел свою хозяйку, которая снимала его на видео, мило посмотрел на нее и продолжил бежать.

Женщина начала на него кричать и громко хохотать. Но Моисея это не остановило: он изо всех сил бежал с добычей по улице.

Собачка украла 5 килограммов сосисок: смотрите видео

Хозяйка говорит: пошла в магазин и заплатила за похищенные сосиски. Владелец магазина отнесся к ситуации с юмором и не ругал собаку. Наоборот, он дал ему косточку и сказал, что теперь будет делать это всегда, когда Моисей будет приходить.

Так забавный вор своей выходкой получил не наказание, а вознаграждение.