Пищевые аллергии часто бывают у собак и кошек, однако многие владельцы считают, что кожные и желудочно-кишечные симптомы являются аллергической реакцией на определенные компоненты корма.

Как часто у домашних любимцев бывают пищевые аллергии?

Сегодня во всем мире увеличивается количество пищевых аллергий среди людей, но эта патология все еще не характерна для собак и котов. Может показаться, что аллергии на корм бывают у животных достаточно часто. Однако это связано с тем, что много других патологических состояний имеют сходные с аллергией симптомы.

Статистические данные по распространенности аллергии также могут быть неправильно интерпретированы, ведь во многом они будут зависеть от причины обращения в ветеринарную клинику. Только 1 коту из 100, прошедших общий медицинский осмотр, был поставлен диагноз "пищевая аллергия". В то же время, когда хозяева кошек обращались с жалобой на зуд у любимца, аналогичный диагноз был поставлен в 21% случаев обращения.

Что вызывает пищевую аллергию?

Пищевые аллергии возникают, когда иммунная система животного начинает воспринимать безвредные компоненты пищи как опасных "захватчиков". Именно задействование иммунной системы отличает пищевые аллергии от пищевой непереносимости или пищевого отравления, которые развиваются без участия иммунитета.

Чаще всего пищевые аллергии вызваны белковым компонентом корма. Ни один конкретный белок не является гипоаллергенным. Аллергическая реакция является результатом индивидуальной иммунной реакции на размер или структуру белковой молекулы и обусловлена ​​предварительным воздействием этого белка.

Несмотря на сообщения о том, что злаковые ингредиенты также могут вызвать пищевую аллергию, исследования показывают, что аллергическую реакцию вызывает непосредственно белковый компонент злаков.

Зерновые продукты не относятся к распространенным пищевым аллергенам ни у собак, ни у котов.

В тройку ингредиентов, которые чаще всего вызывают развитие аллергии у собак, входят говядина, молочные продукты и курица. У котов аллергия чаще всего возникает на говядину, курицу или рыбу.

Золотым стандартом диагностики пищевой аллергии является элиминационная диета. Она базируется на том, что животное переводят на рацион, включающий один источник белка и один источник углеводов, которые ранее животными не принимались. Исследования показали, что диагностические тесты, основанные на изучении образцов кожи, крови, слюны или шерсти, не дают надежных результатов, на которые можно было бы полагаться при постановке диагноза.

Выбор нового источника белка не всегда является легкой задачей, поскольку много новых источников белков могут вызвать перекрестную реакцию с исходным аллергеном, и у многих животных наблюдают множественную пищевую гиперчувствительность. Кроме того, рацион должен оставаться сбалансированным и полноценным, позволяя применять его в течение 8 – 12 недель диагностического периода, или назначаться на длительный период.

Удобным, полноценным и сбалансированным вариантом питания может оказаться применение диет на основе гидролизованных белков для уменьшения аллергенности корма.

Чем кормить любимцев с пищевой аллергией?

PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS HA Hypoallergenic – полнорационные ветеринарная диета для собак и кошек в случаях аллергии.



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Содержит единственный источник белка, а именно гидролизованный соевый белок, который не вызывает аллергические реакции у животных. Рацион имеет очень высокую вкусовую привлекательность, что очень важно при кормлении ветеринарными диетами.

Каким образом гидролизованные белки позволяют контролировать пищевую аллергию?

Гидролиз – это процесс, позволяющий разделять молекулы белка на более мелкие фрагменты. "Ультрагидролизованные" белки – это белки, разделенные на очень маленькие фрагменты. Этот процесс изменяет размер и структуру белка, которые являются основной причиной его аллергенности.

В целом аллергический ответ при пищевой аллергии требует присутствия аллергена, как правило, достаточно большого белка, чтобы связаться с рецепторами иммунной клетки. Измененные размеры и структура гидролизованного белка препятствуют взаимодействию с клеточными рецепторами, что не провоцирует иммунный ответ.