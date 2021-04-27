Харчові алергії не часто бувають у собак і котів, проте багато власників вважають, що шкірні та шлунково-кишкові симптоми є алергічною реакцією на певні компоненти корму.

Як часто у домашніх улюбленців бувають харчові алергії?

Сьогодні в усьому світі збільшується кількість харчових алергій серед людей, але ця патологія все ще не характерна для собак і котів. Може здаватися, що алергії на корм бувають у тварин досить часто. Однак це пов'язано з тим, що багато інших патологічних станів мають подібні з алергією симптоми.

Статистичні дані по поширеності алергії також можуть бути неправильно інтерпретовані, адже багато в чому вони будуть залежати від причини звернення до ветеринарної клініки. Тільки 1 коту зі 100, що пройшли загальний медичний огляд, був поставлений діагноз "харчова алергія". Водночас коли господарі котів зверталися зі скаргою на свербіж шкіри в улюбленця, аналогічний діагноз був поставлений у 21% випадків звернення.

Що викликає харчову алергію?

Харчові алергії виникають, коли імунна система тварини починає сприймати нешкідливі компоненти їжі як небезпечних "загарбників". Саме залучення імунної системи відрізняє харчові алергії від харчової непереносимості або харчового отруєння, які розвиваються без участі імунітету.

Найчастіше харчові алергії викликані білковим компонентом корму. Жоден конкретний білок не є гіпоалергенним. Алергічна реакція є результатом індивідуальної імунної реакції на розмір або структуру білкової молекули й обумовлена ​​попередніми впливом цього білка.

Попри повідомлення про те, що злакові інгредієнти також можуть викликати харчову алергію, дослідження показують, що алергічну реакцію викликає безпосередньо білковий компонент злаків.

Зернові продукти не належать до поширених харчових алергенів ні у собак, ані в котів.

До трійки інгредієнтів, які найчастіше викликають розвиток алергії у собак, входять яловичина, молочні продукти й курка. У котів алергія найчастіше виникає на яловичину, курку або рибу.

Золотим стандартом діагностики харчової алергії є елімінаційна дієта. Вона базується на тому, що тварину переводять на раціон, що включає одне джерело білка й одне джерело вуглеводів, які раніше тваринами не вживалися. Дослідження показали, що діагностичні тести, засновані на вивченні зразків шкіри, крові, слини або шерсті, не дають надійних результатів, на які можна було б покладатися при постановці діагнозу.

Вибір нового джерела білка не завжди є легким завданням, оскільки багато нових джерел білків можуть викликати перехресну реакцію з вихідним алергеном, і у багатьох тварин спостерігають множинну харчову гіперчутливість. Крім того, раціон повинен залишатися збалансованим і повноцінним, дозволяючи застосовувати його протягом 8 – 12 тижнів діагностичного періоду, або призначатись на тривалий період.

Зручним, повноцінним і збалансованим варіантом харчування може виявитися застосування дієт на основі гідролізованих білків для зменшення алергенності корму.

Чим годувати улюбленців з харчовою алергією?

PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS HA Hypoallergenic – повнораціонна ветеринарна дієта для собак та котів у випадках алергії.



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Містить єдине джерело білку, а саме гідролізований соєвий білок, який не викликає алергічні реакції у тварин. Раціон має дуже високу смакову привабливість, що є дуже важливим при годуванні ветеринарними дієтами.

Яким чином гідролізовані білки дозволяють контролювати харчову алергію?

Гідроліз – це процес, що дозволяє розділяти молекули білка на дрібніші фрагменти. "Ультрагідролізовані" білки – це білки, розділені на дуже маленькі фрагменти. Цей процес змінює розмір і структуру білка, які є основною причиною його алергенності.

У цілому алергічна відповідь при харчовій алергії вимагає присутності алергену, як правило, досить великого білка, щоб зв'язатися з рецепторами імунної клітини. Змінені розміри й структура гідролізованого білка перешкоджають взаємодії з клітинними рецепторами, що не провокує імунну відповідь.

Як додаткова перевага, гідролізовані білки легше перетравлюються, що дозволяє зменшити запальні процеси в кишечнику.