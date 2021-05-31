Ці песики втомилися від надмірної уваги, злякалися чогось або не надто хочуть фотографуватися. Як би не було, але моменти, піймані на фото, безцінні.
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Висловлює протест / Фото Boredpanda
Всі ми іноді так виглядаємо на несподіваних фото / Фото Boredpanda
Коли працюєш 12 годин і трішки втомився / Фото Boredpanda
Коли на роботу на 7 ранку / Фото Boredpanda
Після напруженого дня / Фото Boredpanda
Коли обійми – не твоє / Фото Boredpanda
Собаки теж хочуть відчувати себе рідиною / Фото Boredpanda
Купання не викликає в нього ентузіазму / Фото Boredpanda
У цього песика був важкий день / Фото Boredpanda
Просто невдале фото / Фото Boredpanda
Цікаво Песик поцупив з крамниці 5 кілограмів сосисок і отримав винагороду
Серйозний пес втомився / Фото Boredpanda