Ці песики втомилися від надмірної уваги, злякалися чогось або не надто хочуть фотографуватися. Як би не було, але моменти, піймані на фото, безцінні.

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Висловлює протест / Фото Boredpanda



Всі ми іноді так виглядаємо на несподіваних фото / Фото Boredpanda



Коли працюєш 12 годин і трішки втомився / Фото Boredpanda



Коли на роботу на 7 ранку / Фото Boredpanda



Після напруженого дня / Фото Boredpanda



Коли обійми – не твоє / Фото Boredpanda



Собаки теж хочуть відчувати себе рідиною / Фото Boredpanda

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.



Купання не викликає в нього ентузіазму / Фото Boredpanda



У цього песика був важкий день / Фото Boredpanda



Просто невдале фото / Фото Boredpanda

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Серйозний пес втомився / Фото Boredpanda