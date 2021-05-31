Ці песики втомилися від надмірної уваги, злякалися чогось або не надто хочуть фотографуватися. Як би не було, але моменти, піймані на фото, безцінні.

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Висловлює протест
Висловлює протест / Фото Boredpanda

Всі ми іноді так виглядаємо на несподіваних фото
Всі ми іноді так виглядаємо на несподіваних фото / Фото Boredpanda

Коли працюєш 12 годин і трішки втомився
Коли працюєш 12 годин і трішки втомився / Фото Boredpanda

Коли на роботу на 7 ранку
Коли на роботу на 7 ранку / Фото Boredpanda

Після напруженого дня
Після напруженого дня / Фото Boredpanda

Коли обійми – не твоє
Коли обійми – не твоє / Фото Boredpanda

Собаки теж хочуть відчувати себе рідиною
Собаки теж хочуть відчувати себе рідиною / Фото Boredpanda

Купання не викликає в нього ентузіазму
Купання не викликає в нього ентузіазму / Фото Boredpanda

У цього песика був важкий день
У цього песика був важкий день / Фото Boredpanda

Просто невдале фото
Просто невдале фото / Фото Boredpanda

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Серйозний пес втомився
Серйозний пес втомився / Фото Boredpanda