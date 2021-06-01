Взявши улюбленця з "шумних" порід, потрібно подбати про належне виховання. Спершу вам доведеться вкласти чимало сил та часу, і тільки згодом песик буде радувати вас тишею та спокоєм. Розповідаємо, які породи собак справді полюбляють шуміти.

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П'яте місце – ротвейлер



Ротвейлери мають гучний та сильний голос / Фото Pexels

Ці собаки від природи мають гучний та сильний голос. Часто собаки починають гавкати й вже не можуть спинитися, бо "насолоджуються" звуком свого голосу. Втім, ротвейлери вірні, сильні та ласкаві. Вони легко піддаються дресируванню та обожнюють свою сім'ю.

Четверте місце – йоркширський тер'єр



Попри маленький розмір, йоркширських тер'єрів теж треба виховувати / Фото Pexels

Ці малюки бувають дуже голосними. Їх голос-дзвіночок зазвичай чути здалеку. На жаль, йоркширських тер'єрів рідко дресирують, тому ці песики можуть гавкати дуже довго й невпинно.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Третє місце – бігль



Біглі не тільки багато гавкають, а ще й виють / Фото Pexels

Біглі – "музичні" собаки. Вони будуть тривалий час гавкати на будь-які подразники: салют у дворі, несподіваний шум тощо. А коли дзвонитиме телефон чи дверний дзвінок, біглі починають із задоволенням… співати. Спершу таке виття здається господарям смішним, але з часом починає діяти на нерви.

Тому, якщо заводите бігля, будьте готові до того, що його шум може бути досить виснажливим, особливо вночі.

Друге місце – німецька вівчарка



Німецькі вівчарки полюбляють гавкати / Фото Pexels

Вівчарки – хороші сторожі та ідеальні компаньйони. Але часто ці собаки мають нервову систему, що легко збуджується, і це стає причиною нервового гавкання.

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Перше місце – золотистий ретривер



Без належного виховання ретривери можуть бути дуже шумними / Фото Pexels

Голдени полюбляють гавкати. Але хороша новина полягає у тому, що цього пса можна гарно виховати, й тоді він буде подавати голос виключно у разі потреби, наприклад, якщо господарю загрожує небезпека.