Конечно, порода кошки не гарантирует того, что она будет доброй и общительной. Все зависит от воспитания и правильной социализации животного – эта ответственность всегда ложится на плечи хозяев.

Характеристики породы – это потенциал, который имеет котенок. Только от вас зависит, будет этот потенциал развиваться или нет. Впрочем, существуют породы, в характере которых заложена любовь к людям и общительность.

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Персидская кошка



Персидские коты скучают за хозяином, когда он на работе / Фото pet7

Эти коты дружелюбны и любят общаться с людьми. Им нравится быть рядом с хозяевами. К тому же персы очень спокойные и уравновешенные. Они каждый раз с нетерпением будут ждать вашего возвращения с работы.

Экзоты



Экзотическая кошка / Фото udivitelno.com

Это одна из лучших пород кошек для семьи. Они послушны, любят ласку, всегда будут мурлыкать и проситься "на ручки".

Абиссинская кошка



Абиссинская кошка / Фото Mirkoshek

Эти коты любят общаться со своим владельцем. Они будут встречать вас после работы, а еще – подружатся с вашими гостями и другими животными в доме.

Чтобы любимцы могли оставаться здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, которое способствует их здоровью и благополучию.

Бирманськая кошка



Бирманская кошка / Фото Pikabu

Эту породу также считают очень общительной. Бирманские кошки любят лежать рядом с хозяевами, свернувшись калачиком.

Мейн-кун



Коты породы мейн-кун / Фото Wikipedia

Эти кошки уверены в себе и любят внимание. Но они слишком горды, чтобы требовать его. Мейн-куны любят проводить время вместе со своим хозяином.

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Рэдголл



Рэдголл / Фото mrkot.com