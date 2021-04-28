Самые дружелюбные породы кошек: есть ли среди них ваша
Конечно, порода кошки не гарантирует того, что она будет доброй и общительной. Все зависит от воспитания и правильной социализации животного – эта ответственность всегда ложится на плечи хозяев.
Источник:Профиль
Характеристики породы – это потенциал, который имеет котенок. Только от вас зависит, будет этот потенциал развиваться или нет. Впрочем, существуют породы, в характере которых заложена любовь к людям и общительность.
Читайте 7 причин завести кота: доказано учеными
Персидская кошка
Персидские коты скучают за хозяином, когда он на работе / Фото pet7
Эти коты дружелюбны и любят общаться с людьми. Им нравится быть рядом с хозяевами. К тому же персы очень спокойные и уравновешенные. Они каждый раз с нетерпением будут ждать вашего возвращения с работы.
Экзоты
Экзотическая кошка / Фото udivitelno.com
Это одна из лучших пород кошек для семьи. Они послушны, любят ласку, всегда будут мурлыкать и проситься "на ручки".
Абиссинская кошка
Абиссинская кошка / Фото Mirkoshek
Эти коты любят общаться со своим владельцем. Они будут встречать вас после работы, а еще – подружатся с вашими гостями и другими животными в доме.
Бирманськая кошка
Бирманская кошка / Фото Pikabu
Эту породу также считают очень общительной. Бирманские кошки любят лежать рядом с хозяевами, свернувшись калачиком.
Коты породы мейн-кун / Фото Wikipedia
Эти кошки уверены в себе и любят внимание. Но они слишком горды, чтобы требовать его. Мейн-куны любят проводить время вместе со своим хозяином.
Вам понравится Точная копия больших: создали стильную мини-мебель для кошек
Рэдголл
Рэдголл / Фото mrkot.com
Кошки этой породы имеют спокойный и ласковый характер, что делает их хорошими компаньонами.
Поделиться новостью