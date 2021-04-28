Японский производитель обратил внимание на то, что для котов тоже должна существовать лофтовая и стильная мебель. Поэтому начал производить кровати и диваны специально для котов.

Особенность в том, что кровать или диван для кота – абсолютно точная копия "человеческого", просто уменьшены в размерах. Все для того, чтобы кот имел свое уютное и стильное место для сна.

Кстати Дизайнеры придумали уникальное кресло для кошек и их хозяев

Мебель для кота: зачем

Производитель обратил внимание на то, что лежанки для котов обычно нестильные и выбиваются из общего интерьера дома. Поэтому решил создать точную уменьшенную копию кровати и ночного столика рядом.



Кровать для человека и рядом маленькая кровать для кота / Фото с tatenomokuzai

Кровать для кота

Заказчик может выбирать материал древесины, из которой изготовят кровать: черная вишня или грецкий орех. В комплекте к кровати идет эксклюзивно разработанный ортопедический матрас, простыня на резинке и 2 подушки.

Размеры кровати для кота:

Ширина – 75 сантиметров;

Длина – 60 сантиметров;

Высота – 28 сантиметров.



Материал каркаса можно выбрать / Фото с tatenomokuzai

Размеры ночного столика:

Ширина – 13 сантиметров;

Длина – 10 сантиметров;

Высота – 15 сантиметров.



Ночной столик для кота, в котором можно хранить, игрушки, например / Фото с tatenomokuzai

Стоит такая кровать 121 тысячу японских иен (в гривнах это почти 28 тысяч), кровать с ночным столиком обойдется еще дороже – 136 тысяч японских иен (более 31 тысячи гривен).

Диван для котов

Для гостиной же производитель придумал кошачьи мини-диваны. Точную копию "взрослого" дивана в 5 цветах можно изготовить и для кота.



"Взрослый" диван рядом с двумя малыми / Фото с tatenomokuzai

По сравнению с диваном для людей, он вдвое меньше.



Все, чтобы коту было комфортно, а квартира выглядела стильно / Фото с tatenomokuzai

Размер дивана:

Высота 22 сантиметра;

Длина 77 сантиметров;

Ширина 46 сантиметров.

Стоит такой диван 154 тысячи иен (это более 35 тысяч гривен).

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