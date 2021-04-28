Точная копия больших: создали стильную мини-мебель для котов
Японский производитель обратил внимание на то, что для котов тоже должна существовать лофтовая и стильная мебель. Поэтому начал производить кровати и диваны специально для котов.
Источник:Tateno
Особенность в том, что кровать или диван для кота – абсолютно точная копия "человеческого", просто уменьшены в размерах. Все для того, чтобы кот имел свое уютное и стильное место для сна.
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Мебель для кота: зачем
Производитель обратил внимание на то, что лежанки для котов обычно нестильные и выбиваются из общего интерьера дома. Поэтому решил создать точную уменьшенную копию кровати и ночного столика рядом.
Кровать для человека и рядом маленькая кровать для кота / Фото с tatenomokuzai
Кровать для кота
Заказчик может выбирать материал древесины, из которой изготовят кровать: черная вишня или грецкий орех. В комплекте к кровати идет эксклюзивно разработанный ортопедический матрас, простыня на резинке и 2 подушки.
Размеры кровати для кота:
- Ширина – 75 сантиметров;
- Длина – 60 сантиметров;
- Высота – 28 сантиметров.
Материал каркаса можно выбрать / Фото с tatenomokuzai
Размеры ночного столика:
- Ширина – 13 сантиметров;
- Длина – 10 сантиметров;
- Высота – 15 сантиметров.
Ночной столик для кота, в котором можно хранить, игрушки, например / Фото с tatenomokuzai
Стоит такая кровать 121 тысячу японских иен (в гривнах это почти 28 тысяч), кровать с ночным столиком обойдется еще дороже – 136 тысяч японских иен (более 31 тысячи гривен).
Диван для котов
Для гостиной же производитель придумал кошачьи мини-диваны. Точную копию "взрослого" дивана в 5 цветах можно изготовить и для кота.
"Взрослый" диван рядом с двумя малыми / Фото с tatenomokuzai
По сравнению с диваном для людей, он вдвое меньше.
Все, чтобы коту было комфортно, а квартира выглядела стильно / Фото с tatenomokuzai
Размер дивана:
- Высота 22 сантиметра;
- Длина 77 сантиметров;
- Ширина 46 сантиметров.
Стоит такой диван 154 тысячи иен (это более 35 тысяч гривен).
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