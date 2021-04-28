Точнісінька копія великих: створили стильні мінімеблі для котів
Японський виробник звернув увагу на те, що для котів теж повинні існувати лофтові і стильні меблі. Відтак почав виготовляти ліжка і дивани спеціально для котів.
Джерело:Tateno
Особливість у тому, що ліжко чи диван для кота – абсолютно точна копія "людського", просто зменшені у розмірах. Усе для того, аби кіт мав затишне і стильне місце для спання.
До речі Дизайнери придумали унікальне крісло для котів та їхніх господарів
Меблі для кота: навіщо
Виробник звернув увагу на те, що лежанки для котів зазвичай є нестильними і вибиваються із загального інтер'єру дому. Відтак вирішив створити точну зменшену копію ліжка і нічного столика біля нього.
Ліжко для людини і поруч маленьке ліжко для кота / Фото з tatenomokuzai
Ліжко для кота
Замовник може обирати матеріал деревини, з якої виготовлять ліжко: чорна вишня чи волоський горіх. У комплекті до ліжка йде ексклюзивно розроблений ортопедичний матрац, простирадло на резинці і 2 подушки.
Розміри ліжка для кота:
- Ширина – 75 сантиметрів;
- Довжина – 60 сантиметрів;
- Висота – 28 сантиметрів.
Матеріал каркасу можна обрати / Фото з tatenomokuzai
Розміри нічного столика:
- Ширина – 13 сантиметрів;
- Довжина – 10 сантиметрів;
- Висота – 15 сантиметрів.
Нічний столик для кота, в якому можна зберігати, іграшки, наприклад / Фото з tatenomokuzai
Коштує таке ліжко 121 тисячу японських єн (у гривнях це майже 28 тисяч), ліжко з нічним столиком обійдеться ще дорожче – 136 тисяч японських єн (понад 31 тисячу гривень).
Диван для котів
Для вітальні ж виробник вигадав котячі мінідивани. Точну копію "дорослого" дивану у 5 кольорах можна виготовити і для кота.
"Дорослий" диван поруч із двома малими / Фото з tatenomokuzai
Порівняно з диваном для людей, він удвічі менший.
Усе, аби коту було комфортно, а квартира виглядала стильно / Фото з tatenomokuzai
Розмір дивану:
- Висота 22 сантиметри;
- Довжина 77 сантиметрів;
- Ширина 46 сантиметрів.
Коштує такий диван 154 тисячі єн (це понад 35 тисяч гривень).
Поділитися новиною