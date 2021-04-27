Коти полюбляють сидіти у кріслі свого господаря – адже там залишається його запах. Саме тому дизайнери придумали крісло, у якому котик зможе розважатися поруч зі своїм господарем.

Дизайнери Стефан Веркаїк та Бет Хорнемн назвали свій винахід Loveseat. Це крісло, де хазяїн зможе насолоджуватися відпочинком, а котік у цей час буде веселитися: бігати у колесі або точити кігті.

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Кіт зможе проводити час поруч з вами / Фото catham.city

Такий винахід дозволить чотирилапим виплескувати зайву енергію. Особливо це актуально для котів, які живуть у квартирі та не гуляють на вулиці.

Котикам подобається така ідея

Часто тварини відмовляються проводити час у місцях, придбаних спеціально для них. Великий лабіринт або кігтеточка ризикують стояти в кутку, забуті й непотрібні.



Котики полюбляють сидіти там, де їхні господарі / Фото catham.city

А ось цей винахід сподобається коту: тваринка буде поруч із господарем і в будь-який момент зможе застрибнути йому на коліна, або просто залізти на улюблене крісло.

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.



Такі крісла мають сподобатися не тільки котам, а й господарям / Фото catham.city