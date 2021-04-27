Відпочинок і спорт: дизайнери придумали унікальне крісло для котів та їхніх господарів
Коти полюбляють сидіти у кріслі свого господаря – адже там залишається його запах. Саме тому дизайнери придумали крісло, у якому котик зможе розважатися поруч зі своїм господарем.
Джерело:інстаграм catham.city
Дизайнери Стефан Веркаїк та Бет Хорнемн назвали свій винахід Loveseat. Це крісло, де хазяїн зможе насолоджуватися відпочинком, а котік у цей час буде веселитися: бігати у колесі або точити кігті.
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Кіт зможе проводити час поруч з вами / Фото catham.city
Такий винахід дозволить чотирилапим виплескувати зайву енергію. Особливо це актуально для котів, які живуть у квартирі та не гуляють на вулиці.
Котикам подобається така ідея
Часто тварини відмовляються проводити час у місцях, придбаних спеціально для них. Великий лабіринт або кігтеточка ризикують стояти в кутку, забуті й непотрібні.
Котики полюбляють сидіти там, де їхні господарі / Фото catham.city
А ось цей винахід сподобається коту: тваринка буде поруч із господарем і в будь-який момент зможе застрибнути йому на коліна, або просто залізти на улюблене крісло.
Такі крісла мають сподобатися не тільки котам, а й господарям / Фото catham.city
Така розвага не залишиться без уваги чотирилапого / Фото catham.city
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