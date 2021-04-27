Коты любят сидеть в кресле своего хозяина – ведь там остается его запах. Именно поэтому дизайнеры придумали кресло, в котором котик сможет развлекаться рядом со своим хозяином.

Дизайнеры Стефан Веркаик и Бет Хорнемн назвали свое изобретение Loveseat. Это кресло, где хозяин сможет наслаждаться отдыхом, а котик в это время будет веселиться: бегать в колесе или точить когти.

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Кот сможет проводить время рядом с вами / Фото catham.city

Такое изобретение позволит четвероногим выплескивать лишнюю энергию. Особенно это актуально для кошек, которые живут в квартире и не гуляют на улице.

Котикам нравится такая идея

Часто животные отказываются проводить время в местах, приобретенных специально для них. Большой лабиринт или когтеточка рискуют стоять в углу, забытые и ненужные.



Котики любят сидеть там, где их хозяева / Фото catham.city

А вот это изобретение понравится коту: животное будет рядом с хозяином и в любой момент сможет запрыгнуть ему на колени, или просто залезть в любимое кресло.

Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, ему требуется сбалансированное питание. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже самого требовательного любимца. Выбрать их можно здесь.



Такие кресла должны понравиться не только котам, но и хозяевам / Фото catham.city