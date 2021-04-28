Найдружелюбніші породи кішок: чи є серед них ваша
Звісно, порода кішки не гарантує того, що вона буде доброю та товариською. Усе залежить від виховання й правильної соціалізації тварини – ця відповідальність завжди лягає на плечі господарів.
Джерело:Профіль
Характеристики породи – це потенціал, який має кошеня. Тільки від вас залежить, буде цей потенціал розвиватися чи ні. Втім, існують породи, у характері яких закладена любов до людей та товариськість.
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Персидська кішка
Персидські коти сумують за хазяїном, коли той на роботі / Фото pet7
Ці коти дружелюбні та полюбляють спілкуватися з людьми. Їм подобається бути поруч із господарями. До того ж перси дуже спокійні та врівноважені. Вони щоразу із нетерпінням будуть чекати вашого повернення з роботи.
Екзоти
Екзотична кішка / Фото udivitelno.com
Це одна із найкращих порід кішок для сім'ї. Вони слухняні, полюбляють ласку, завжди будуть муркотіти й проситися "на ручки".
Абіссинська кішка
Абіссинська кішка / Фото Mirkoshek
Ці коти полюбляють спілкуватися зі своїм власником. Вони будуть зустрічати вас після роботи, а ще – подружаться із вашими гостями та іншими тваринами в домі.
Бірманська кішка
Бірманська кішка / Фото Pikabu
Цю породу також вважають дуже товариською. Бірманські кішки полюбляють лежати поруч із господарями, згорнувшись калачиком.
Коти породи мейн-кун / Фото Wikipedia
Ці кішки впевнені в собі та полюбляють увагу. Але вони надто горді, щоб вимагати її. Мейн-куни обожнюють проводити час разом зі своїм власником.
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Редголл
Редголл / Фото mrkot.com
Кішки цієї породи мають спокійний та ласкавий характер, що робить їх хорошими компаньйонами.
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