Самоед, который уже не выдерживает жару, стал звездой сети: милое видео

Жара донимает не только людей, но и животных и заставляет искать иногда смешные решения проблемы. Так случилось и с собачкой-самоедом из популярного видео.

Хозяева сняли своего любимца-облачко и его способ охладиться на видео и бросили в сеть. На развлекательном портале 9gag оно быстро разлетелось по миру.

Кстати 5 гарантий и коммуникация с владельцами домашних животных: как обновили упаковки Friskies®

Самоед преодолевает жару

Чтобы помочь себе в жару, самоед спрятался в пододеяльник. Хозяева пса поставили напротив него вентилятор и образовали настоящий прохладительный тоннель.

Самоед под вентилятором стал звездой сети: смотрите видео

На видео видно, как самоед "кайфует" от приятного ветерка. Он с наслаждением смотрит на "жужалку", которая дарит прохладу и по чуть-чуть засыпает.

Что известно о породе самоед

Источник: Purina®

Это пастушья собака с северной России, получившая свое название благодаря кочевому племени, которому служила. Они также охраняли и пасли северных оленей.

Это белый шпиц среднего или большого размера, который имеет прямые остроконечные уши и скрученный над спиной хвост.

Представители этой породы имеют густую, обильную, устойчивую к изменениям погоды шерсть. Поэтому он достаточно хорошо переносит жаркое лето. Его нельзя стричь наголо.

Лапы у самоедов плоские и покрыты большим количеством волос, что делает их похожими на снегоступы.



Самоед имеет густую шерсть, которая помогает пережить жару / Фото с tvaryny.com

Как помочь животным в жару

Вы проявляете любовь к своей собачке, заботясь о ее питании, ведь сбалансированный рацион – основа полноценной жизни наших четвероногих друзей. Выбирайте высококачественные корма Purina®, в состав которых входят витамины и минералы, обеспечивающие гармоничное развитие и крепкий иммунитет вашего любимца.

Источник: 24 канал

Гуляйте с вашими собачками только рано утром или поздно вечером, когда жара не такая сильная.

Откажитесь от стрижек собачки "наголо". Для животных шерсть является своеобразным барьером от солнца – как шляпа для людей. Такие прически только мешают любимцу.

Помогайте уличным животным: оставляйте им воду в мисках, пустите в подъезд или подвал, где прохладнее, чем на улице.

Ни в коем случае не оставляйте питомца одного в машине, даже с открытыми окнами. Это смертельно опасно для животных.

Больше об этом Почему оставлять собаку в закрытом авто в жару – это смертельный грех

На прогулке нужно иметь с собой воду для собаки и периодически предлагать ее животному. Она будет пить, только захочет.



Как помочь животным в жару / Инфографика 24 канала