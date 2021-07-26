Господарі зняли свого улюбленця-хмаринку і його спосіб охолодитися на відео і кинули в мережу. На розважальному порталі 9gag воно швидко розлетілося світом.
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Самоїд долає спеку
Щоб допомогти собі у спеку, самоїд сховався у підковдру. Господарі песика поставили навпроти нього вентилятор і утворили справжній прохолоджуючий тунель.
Самоїд під вентилятором став зіркою мережі: дивіться відео
На відео видно, як самоїд "кайфує" від приємного вітерцю. Він із насолодою дивиться на "жужалку", яка дарує прохолоду і по трохи засинає.
Що відомо про породу самоїд
Джерело: Purina®
- Це пастуший собака з північної Росії, який отримав свою назву завдяки кочовому племені, якому він служив. Вони також охороняли та пасли північних оленів.
- Це білосніжний шпіц середнього або великого розміру, який має прямі загострені вуха та скручений над спиною хвіст.
- Представники цієї породи мають густу, рясну, стійку до змін погоди шерсть. Відтак він досить добре переносить спекотне літо. Його не можна стригти наголо.
- Лапи у самоїдів плоскі і покриті великою кількістю волосся, що робить їх схожими на снігоступи.
Самоїд має густу шерсть, яка допомагає пережити спеку / Фото з tvaryny.com
Як допомогти тваринам у спеку
Джерело: 24 канал
- Гуляйте з вашими песиками тільки рано вранці або пізно ввечері, коли спека не така сильна.
- Відмовтеся від стрижок песика "наголо". Для тварин шерсть є своєрідним бар'єром від сонця – наче капелюх для людей. Такі зачіски лише дошкулятимуть улюбленцю.
- Допомагайте вуличним тваринам: залишайте їм воду в мисочках, пустіть до під'їзду чи підвалу, де прохолодніше, ніж на вулиці.
- У жодному разі не залишайте улюбленця самого в машині, навіть із відчиненими вікнами. Це смертельно небезпечно для тварин.
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- На прогулянці потрібно мати з собою воду для собаки та періодично пропонувати її тварині. Вона питиме, щойно захоче.