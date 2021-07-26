Хозяева сняли своего любимца-облачко и его способ охладиться на видео и бросили в сеть. На развлекательном портале 9gag оно быстро разлетелось по миру.
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Самоед преодолевает жару
Чтобы помочь себе в жару, самоед спрятался в пододеяльник. Хозяева пса поставили напротив него вентилятор и образовали настоящий прохладительный тоннель.
Самоед под вентилятором стал звездой сети: смотрите видео
На видео видно, как самоед "кайфует" от приятного ветерка. Он с наслаждением смотрит на "жужалку", которая дарит прохладу и по чуть-чуть засыпает.
Что известно о породе самоед
Источник: Purina®
- Это пастушья собака с северной России, получившая свое название благодаря кочевому племени, которому служила. Они также охраняли и пасли северных оленей.
- Это белый шпиц среднего или большого размера, который имеет прямые остроконечные уши и скрученный над спиной хвост.
- Представители этой породы имеют густую, обильную, устойчивую к изменениям погоды шерсть. Поэтому он достаточно хорошо переносит жаркое лето. Его нельзя стричь наголо.
- Лапы у самоедов плоские и покрыты большим количеством волос, что делает их похожими на снегоступы.
Самоед имеет густую шерсть, которая помогает пережить жару / Фото с tvaryny.com
Как помочь животным в жару
Источник: 24 канал
- Гуляйте с вашими собачками только рано утром или поздно вечером, когда жара не такая сильная.
- Откажитесь от стрижек собачки "наголо". Для животных шерсть является своеобразным барьером от солнца – как шляпа для людей. Такие прически только мешают любимцу.
- Помогайте уличным животным: оставляйте им воду в мисках, пустите в подъезд или подвал, где прохладнее, чем на улице.
- Ни в коем случае не оставляйте питомца одного в машине, даже с открытыми окнами. Это смертельно опасно для животных.
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- На прогулке нужно иметь с собой воду для собаки и периодически предлагать ее животному. Она будет пить, только захочет.