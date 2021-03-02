Уже 2000 лет назад люди заботились о своих домашних любимцах, лечили их во время болезней и хоронили после смерти. На найденном кладбище были похоронены кошки, собаки, обезьяны и другие животные.

На кладбище было похоронено более 600 домашних любимцев. Его нашли на месте древнего города Береника на берегу Красного моря.

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Ученые утверждают, что кладбище насчитывает около 2000 лет. Каждое из животных было похоронено в отдельной могиле. В некоторых захоронениях есть ошейники. Удалось даже установить, что владельцы лечили своих четвероногих, когда те болели.



На кладбище были похоронены домашние любимцы / Фото Marta Osypińska

Животные на кладбище не имели следов мумификации, следовательно, это не было место ритуальных захоронений. Этих животных не использовали как жертвоприношение богам – их любили и держали дома как компаньонов.

Ученые установили, что некоторые из животных имели заболевания, из-за которых быстро умерли бы без вмешательства человека. А значит, древние египтяне добросовестно ухаживали за своими четвероногими.



Захоронения животных были похожи на человеческие / Фото Rodhullandemu / Wikimedia Commons

Многих животных похоронили в саркофагах, похожих на человеческие. Впервые о кладбище стало известно еще в 2011 году. Однако тогда ученые подумали, что это просто выброшенные кости животных. Захоронения домашних любимцев не были характерными для Египта.

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Ученые несколько лет не понимали назначение участка с костями животных / Фото Marta Osypińska