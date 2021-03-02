Найстаріше у світі: в Єгипті знайшли кладовище домашніх тварин
Вже 2000 років тому люди дбали про своїх домашніх улюбленців, піклувалися про них під час хвороб і ховали після смерті. На знайденому кладовищі були поховані кішки, собаки, мавпи та інші звірі.
Джерело:The Science Times
На кладовищі було поховано понад 600 домашніх улюбленців. Його знайшли на місці стародавнього міста Береніка, що на березі Червоного Моря.
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Вчені стверджують, що кладовище налічує близько 2000 років. Кожна з тварин була похована в окремій могилі. У деяких похованнях є нашийники. Вдалося навіть встановити, що власники лікували своїх чотирилапих, коли ті хворіли.
На кладовищі були поховані домашні улюбленці / Фото Marta Osypińska
Тварини на кладовищі не мали слідів муміфікації, отже це не було місце ритуальних поховань. Цих тварин не використовували як жертвоприношення богам – їх любили й тримали удома як компаньйонів.
Вчені встановили, що деякі із тварин мали захворювання, через які швидко померли б без втручання людини. Отже, давні єгиптяни сумлінно доглядали за своїми чотирилапими.
Поховання тварин були схожими на людські / Фото Rodhullandemu / Wikimedia Commons
Багатьох тварин поховали у саркофагах, що схожі на людські. Вперше про кладовище стало відомо ще у 2011-му році. Однак тоді вчені подумали, що це просто викинуті кістки тварин. Захоронення домашніх улюбленців не були характерними для Єгипту.
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Вчені декілька років не розуміли призначення ділянки з кістками тварин / Фото Marta Osypińska
Однак у 2017-му році знайшли перших 100 поховань – і тоді призначення цієї ділянки землі стало остаточно зрозумілим.
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