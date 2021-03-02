Вже 2000 років тому люди дбали про своїх домашніх улюбленців, піклувалися про них під час хвороб і ховали після смерті. На знайденому кладовищі були поховані кішки, собаки, мавпи та інші звірі.

На кладовищі було поховано понад 600 домашніх улюбленців. Його знайшли на місці стародавнього міста Береніка, що на березі Червоного Моря.

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Вчені стверджують, що кладовище налічує близько 2000 років. Кожна з тварин була похована в окремій могилі. У деяких похованнях є нашийники. Вдалося навіть встановити, що власники лікували своїх чотирилапих, коли ті хворіли.



На кладовищі були поховані домашні улюбленці / Фото Marta Osypińska

Тварини на кладовищі не мали слідів муміфікації, отже це не було місце ритуальних поховань. Цих тварин не використовували як жертвоприношення богам – їх любили й тримали удома як компаньйонів.

Вчені встановили, що деякі із тварин мали захворювання, через які швидко померли б без втручання людини. Отже, давні єгиптяни сумлінно доглядали за своїми чотирилапими.



Поховання тварин були схожими на людські / Фото Rodhullandemu / Wikimedia Commons

Багатьох тварин поховали у саркофагах, що схожі на людські. Вперше про кладовище стало відомо ще у 2011-му році. Однак тоді вчені подумали, що це просто викинуті кістки тварин. Захоронення домашніх улюбленців не були характерними для Єгипту.

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Вчені декілька років не розуміли призначення ділянки з кістками тварин / Фото Marta Osypińska

Однак у 2017-му році знайшли перших 100 поховань – і тоді призначення цієї ділянки землі стало остаточно зрозумілим.