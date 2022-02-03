Самая старая аквариумная рыба мира обитает в музее Сан-Франциско. По мнению ученых, ее возраст составляет около 90 лет – ведь в музей рыба попала еще в конце 1930-х годов.

Интересно В Чернобыле особенная маленькая птичка попала в фотоловушку: какая ее уникальность

Рыбу назвали Мафусаилом в честь самого старого библейского персонажа.



Мафусаил живет в музее Сан-Франциско / Скриншот с видео

Мафусаил имеет длину около метра и вес 18 килограммов. Рыба относится к редкому виду рогозубов.

Что известно о рогозубах

Это австралийские эндемики. Эти рыбы являются двоякодышащими – у них есть и жабры, и легкие. Отдельные особи могут достигать длины 170 сантиметров и веса до 40 килограммов.

Источник: Википедия



Самой старой рыбе не менее 90 лет / Скриншот с видео

Этот вид обитает только в водах Австралии. Ловить рогозубов строго-настрого запрещено.

В музее за Мафусаилом внимательно ухаживают. Рыбу регулярно кормят свежим инжиром – это его любимая еда.

Смотрите Училось бегать и играло: видео первого года жизни малыша шимпанзе