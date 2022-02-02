Крохотного детеныша сотрудники зоопарка Zooborns назвали Мэйси. Именно они решили снять первый год жизни и опубликовать в социальных сетях.

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Мэйси попала в зоопарк, когда ей было 2 место. С этого времени все этапы ее взросления записывали. Многие родители к первому дню рождения своего младенца монтируют подобные видео. Для сотрудников зоопарка Мэйси – практически, как собственный ребенок.

Смотрите видео первого года жизни шимпанзе:

Что известно о шимпанзе

К ним относятся два современных вида: обыкновенный шимпанзе и карликовый шимпанзе. Последний является генетически самым близким к людям животным.

Хотя шимпанзе не могут говорить из-за строения голосового аппарата, но они способны общаться руками на языке глухонемых людей.

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Кроме того, могут употреблять слова в переносном смысле, создавать новые понятия, комбинируя известные слова, и имеют чувство юмора.

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