Крихітне дитинча співробітники зоопарку Zooborns назвали Мейсі. Саме вони вирішили зняти перший рік її життя та опублікувати у соціальних мережах.

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Мейсі потрапила в зоопарк, коли їй було 2 місці. З того часу всі етапи її дорослішання записували. Багато батьків до першого дня народження свого немовляти монтують подібні відео. Для співробітників зоопарку Мейсі — практично, як власна дитина.

Дивіться відео першого року життя шимпанзе:

Що відомо про шимпанзе

До них відносяться два сучасних види: шимпанзе звичайний та шимпанзе карликовий. Останній є генетично найближчою до людей твариною.

Хоча шимпанзе не можуть говорити через будову голосового апарату, проте вони здатні спілкуватися руками мовою глухонімих людей.

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Крім того, можуть вживати слова в переносному сенсі, створювати нові поняття, комбінуючи відомі слова, та мають почуття гумору.

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