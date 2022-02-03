Найстаріша акваріумна риба світу мешкає в музеї Сан-Франциско. На думку вчених, її вік становить близько 90 років – адже до музею риба потрапила ще наприкінці 1930-х років.

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Рибу назвали Мафусаїлом на честь найстарішого біблійного персонажу.



Мафусаїл мешкає в музеї Сан-Франциско / Скриншот з відео

Мафусаїл має довжину близько метра й вагу 18 кілограмів. Риба належить до рідкісного виду рогозубів.

Що відомо про рогозубів

Це австралійські ендеміки. Ці риби є дводишними – мають і зябра, і легені. Окремі особини можуть досягати довжини 170 сантиметрів та ваги до 40 кілограмів.

Джерело: Це австралійські ендеміки. Ці риби є дводишними – мають і зябра, і легені. Окремі особини можуть досягати довжини 170 сантиметрів та ваги до 40 кілограмів.Джерело: Вікіпедія



Найстарішій рибі щонайменше 90 років / Скриншот з відео

Цей вид мешкає тільки у водах Австралії. Ловити рогозубів суворо заборонено.

В музеї за Мафусаїлом уважно доглядають. Рибу регулярно годують свіжим інжиром – це його улюблена їжа.

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