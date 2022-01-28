Садится на пол и играет на гитаре: ветеринар придумал метод, чтобы успокаивать собак

Ветеринар нашел метод, помогающий собакам перестать его бояться. Музыка оказалась действенным успокаивающим.

Собаку, которую назвали Сэйди, забрали из приюта, когда ей был всего год. Хозяйка Кейли Симек была поражена ей, ведь четырехлапая очень энергична и готова постоянно веселиться.

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Однако у Сэйди есть один страх – ветеринары. Когда ей сделали первую прививку, собака начала отказываться ходить к врачу.



Сейди / Фото Kaeley Simek

Так продолжалось пока она не пришел к Ноа – "поющему" ветеринару. Мужчина тратит много времени на то, чтобы найти подход и успокоить собаку. В своей клинике он также отказался от ношения белых халатов, заставляющих животных нервничать.

Во время визита Сэйди испуганно свернулась, поэтому ветеринар сел на пол и принялся играть ей на гитаре. Это помогло собаке успокоиться, начать вылизывать Ноа и даже спокойно дать ему сделать укол.



Ветеринар Ноа / Фото Dr. Noah's Ark Veterinary Clinic

"Она все еще боится, но Ноа всегда находит время посидеть и пообщаться с Сэйди. Мы ходим к нему еженедельно, чтобы создать у собаки положительные ассоциации. У него большое сердце", – прокомментировала Кейли Симек.

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Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет