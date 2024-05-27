Сервис был разработан, чтобы минимизировать страдания, которые испытывают домашние животные во время полета, и имеет целью обеспечить собачий эквивалент путешествия первым классом. Четырёхлапые уже совершили первый перелет из Нью-Йорка в Лос-Анджелес.

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В США запустили авиакомпанию для собак

На первый рейс владельцы собак раскупили все билеты. Они сопровождали своих домашних любимцев во время полета.

Слишком часто собакам отказывают в путешествиях, их держат в сумке или они переносят стресс от перелета с грузом. Поэтому, чтобы избежать их страданий, мы создали авиакомпанию специально для них,

– говорится в заявлении компании.

Полет стал "первым в мире опытом авиаперелета, разработанного специально для собак, а затем для их спутников, что позволит им комфортно и удобно путешествовать вместе".

Авиакомпания объявила, что ее новые услуги будут ориентированы на четвероногих любимцев, что обеспечит беззаботное путешествие без стресса. Пассажиры, которые путешествуют с домашними любимцами, могут рассчитывать на ускоренную проверку на безопасность, что позволит им обойти длинные очереди и завершить процесс всего за несколько минут.

Перед посадкой на самолет собак встречал "высококвалифицированный консьерж". В салоне самолета собак успокаивали феромонами, музыкой и приятными оттенками. Кроме того, для комфорта собаки были оснащены наушниками с шумопоглощающими свойствами и успокаивающими жилетами.



В США свой первый рейс совершила авиакомпания для собак / Фото Bark Air

Во время взлета собаки были на поводках, а дальше их сняли и они спокойно передвигались по салону.

Заметим, сейчас авиакомпания выполняет рейсы из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, а также из Нью-Йорка в Лондон, и вскоре ожидается добавление других направлений. Трансатлантические путешествия также планируют осуществлять в будущем.