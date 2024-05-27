Сервіс був розроблений, щоб мінімізувати страждання, які відчувають домашні тварини під час польоту, і має на меті забезпечити собачий еквівалент подорожі першим класом. Чотирилапі вже здійснили перший переліт з Нью-Йорка в Лос-Анджелес.

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В США запустили авіакомпанію для собак

На перший рейс власники собак розкупили всі квитки. Вони супроводжували своїх домашніх улюбленців під час польоту.

Надто часто собакам відмовляють у подорожах, їх тримають у сумці або вони переносять стрес від перельоту з вантажем. Тому, щоб уникнути їх страждань, ми створили авіакомпанію спеціально для них,

– йдеться в заяві компанії.

Політ став "першим у світі досвідом авіаперельоту, розробленого спеціально для собак, а потім для їхніх супутників, що дозволить їм комфортно та зручно подорожувати разом".

Авіакомпанія оголосила, що її нові послуги будуть орієнтовані на чотирилапих улюбленців, що забезпечить безтурботну подорож без стресу. Пасажири, які подорожують з домашніми улюбленцями, можуть розраховувати на прискорену перевірку на безпеку, що дозволить їм оминути довгі черги і завершити процес всього за кілька хвилин.

Перед посадкою на літак собак зустрічав "висококваліфікований консьєрж". У салоні літака собак заспокоювали феромонами, музикою та приємними відтінками. Крім того, для комфорту собаки були оснащені навушниками з шумопоглинаючими властивостями та заспокійливими жилетами.



У США свій перший рейс здійснила авіакомпанія для собак / Фото Bark Air

Під час зльоту собаки були на повідцях, а далі їх зняли й вони спокійно пересувалися по салону.

Зауважимо, зараз авіакомпанія виконує рейси з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, а також із Нью-Йорка до Лондона, і незабаром очікується додавання інших напрямків. Трансатлантичні подорожі також планують здійснювати в майбутньому.