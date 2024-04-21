Ціна теж відповідна – від 6 000 до 8 000 доларів за квиток. Для господарів собак квиток буде безплатним.

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У США відкрили авіакомпанію для собак

Рейси планують виконувати з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, а також з Нью-Йорка до Лондона. Польоти стартують уже з наступного місяця.

Собаки матимуть змогу грати з іншими тваринами під час рейсу або проводити час зі своїми господарями. Для вихованців також підготували розваги. У салоні гратиме заспокійлива музика.

Авіакомпанія поділилася деталями: дивіться відео

Щоб допомогти уникнути неприємного відчуття тиску у вухах на підйомах та спусках тваринам даватимуть воду або кістковий бульйон.

Це включає команду консьєржів, яка дбає про комфорт як собак, так і людей. У лаунжі перед посадкою є час спілкування з собаками, тож кожен порозуміється в повітрі,

– йдеться у повідомленні.

Наразі кількість польотів обмежена, але після цих польотів Bark буде розширюватися на основі відгуків клієнтів, вдосконалюючи досвід, щоб не виляти хвостом.

Рейси підійдуть для будь-якого розміру, але не для тривожних тварин.