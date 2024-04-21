Цена тоже соответствующая – от 6 000 до 8 000 долларов за билет. Для хозяев собак билет будет бесплатным.

Читайте также Вокруг света за 99 дней: какое животное может пересечь океан за этот короткий период времени

В США открыли авиакомпанию для собак

Рейсы планируют выполнять из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, а также из Нью-Йорка в Лондон. Полеты стартуют уже со следующего месяца.

Собаки смогут играть с другими животными во время рейса или проводить время со своими хозяевами. Для питомцев также подготовили развлечения. В салоне будет играть успокаивающая музыка.

Авиакомпания поделилась деталями: смотрите видео

Чтобы помочь избежать неприятного ощущения давления в ушах на подъемах и спусках животным будут давать воду или костный бульон.

Это включает команду консьержей, которая заботится о комфорте как собак, так и людей. В лаунже перед посадкой есть время общения с собаками, поэтому каждый найдет общий язык в воздухе,

– говорится в сообщении.

Сейчас количество полетов ограничено, но после этих полетов Bark будет расширяться на основе отзывов клиентов, совершенствуя опыт, чтобы не вилять хвостом.

Рейсы подойдут для любого размера, но не для тревожных животных.