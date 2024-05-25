Він відразу ж повідомив про знахідку фахівцям. Їх вже ідентифікували – це рештки трьох мамонтів, які жили у Льодовиковий період.

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Винороб знайшов кістки мамонтів

Андреас думав, що це просто шматок дерева, який залишив його дід. Коли трохи розкопав, а потім згадав розповіді діда про знайдені зуби, тоді відразу зрозумів, що це мамонт.



Винороб натрапив на кілька величезних кісток у винному погребі / Фото OeAW-OeAI/H.Parow-Souchon

Дослідники Томас Ейнвегерер та Ханна Пароу-Сушон стверджують, що артефакти та деревне вугілля, які знайшли на тому ж місці, що й кістки, вказують на те, що решткам мамонта від 30 тисяч до 40 тисяч років.

Ми знаємо, що люди в той час полювали на мамонтів, але досі не до кінця розуміємо, як саме вони це робили. Така знахідка досліджується вперше за допомогою сучасних методів,

— сказала пані Пароу-Сушон.



Ймовірно, тварини потрапили у пастку, влаштовану людьми / Фото OeAW-OeAI/H.Parow-Souchon

Тож вчені припускають, що знайдені істоти загинули, потрапивши у влаштовану людьми пастку. Ці кістки допоможуть з'ясувати, як люди кам'яного віку полювали на мамонтів.

До слова, днями на пляжі Едісто в Південній Кароліні знайшли камінь, який став неймовірною знахідкою. Це був скам'янілий зуб, що належав американському доісторичному мастодонту.