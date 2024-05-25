Он сразу же сообщил о находке специалистам. Их уже идентифицировали – это останки трех мамонтов, которые жили в Ледниковый период.

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Винодел нашел кости мамонтов

Андреас думал, что это просто кусок дерева, который оставил его дед. Когда немного раскопал, а потом вспомнил рассказы деда о найденных зубах, тогда сразу понял, что это мамонт.



Винодел наткнулся на несколько огромных костей в винном погребе / Фото OeAW-OeAI/H.Parow-Souchon

Исследователи Томас Эйнвегерер и Ханна Пароу-Сушон утверждают, что артефакты и древесный уголь, которые нашли на том же месте, что и кости, указывают на то, что останкам мамонта от 30 тысяч до 40 тысяч лет.

Мы знаем, что люди в то время охотились на мамонтов, но до сих пор не до конца понимаем, как именно они это делали. Такая находка исследуется впервые с помощью современных методов,

– сказала госпожа Пароу-Сушон.



Вероятно, животные попали в ловушку, устроенную людьми / Фото OeAW-OeAI/H.Parow-Souchon

Поэтому ученые предполагают, что найденные существа погибли, попав в устроенную людьми ловушку. Эти кости помогут выяснить, как люди каменного века охотились на мамонтов.

К слову, на днях на пляже Эдисто в Южной Каролине был найден камень, который стал невероятной находкой. Это был окаменевший зуб, принадлежавший американскому доисторическому мастодонту.