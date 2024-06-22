Укусы этого вида рептилий могут быть смертельными, хотя до сих пор не было зафиксировано ни одного летального случая. Стоит отметить, что представители вида обычно пугливы и проявляют агрессивное поведение лишь тогда, когда чувствуют угрозу.

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Родители нашли в постели дочери смертоносную змею

Семья немедленно вызвала профессиональных ловцов змей, чтобы избавиться от нежелательной гостьи. Брайан Локетт из компании "Snake Catchers Brisbane & Gold Coast", который приехал на место происшествия всего за несколько минут, был поражен, ведь никогда в жизни не сталкивался с чем-то подобным.

Безусловно, это не то, что вы хотите видеть в своей постели,

- признается Локетт.

Сотрудники компании опубликовали в Facebook фотографию змеи, которую нашли в розовом постельном белье девочки, украшенной единорогами. Опубликованные кадры зафиксировали гадюку, спрятанную в постельном белье.



Семья нашла ядовитую змею в кроватке дочери / Фото Snake Catchers Brisbane & Gold Coast

Рептилию обнаружили и безопасно вывезли, поместив в большой мешок. Считается, что рептилия попала в дом через открытую дверь, а затем залезла на кровать.

К слову, черную гадюку признано одной из самых распространенных змей вдоль восточного побережья Австралии. Ежегодно фиксируются многочисленные случаи укусов этого вида, приводящие к повреждению мышечных клеток пострадавших. Хотя большинство жертв испытывают лишь незначительные симптомы, в случае укуса крайне важно немедленно обратиться за медицинской помощью.

Дом британки оказался колонией крыс

31-летнюю Сару Джордан приговорили к условному тюремному заключению за то, что она содержала в своем доме колонию из 112 крыс. Эти грызуны пытались выжить без воды, строя большие гнезда в ящиках и под книжными полками.