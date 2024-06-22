Укуси цього виду рептилій можуть бути смертельними, хоча до цього часу не було зафіксовано жодного летального випадку. Варто зазначити, що представники виду зазвичай полохливі і проявляють агресивну поведінку лише тоді, коли відчувають загрозу.

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Батьки знайшли у ліжку доньки смертоносну змію

Сім'я негайно викликала професійних ловців змій, щоб позбутися небажаної гості. Браян Локетт з компанії "Snake Catchers Brisbane & Gold Coast", який приїхав на місце події всього за кілька хвилин, був вражений, адже ніколи у житті не стикався з чимось подібним.

Безумовно, це не те, що ви хочете бачити у своєму ліжку,

— зізнається Локетт.

Співробітники компанії опублікували у Facebook фотографію змії, яку знайшли в рожевій постільній білизні дівчинки, прикрашеній єдинорогами. Опубліковані кадри зафіксували гадюку, заховану в постільній білизні.



Сім'я знайшла отруйну змію у ліжечку доньки / Фото Snake Catchers Brisbane & Gold Coast

Рептилію виявили і безпечно вивезли, помістивши у великий мішок. Вважається, що рептилія потрапила в будинок через відчинені двері, а потім залізла на ліжко.

До слова, чорну гадюку визнано однією з найпоширеніших змій уздовж східного узбережжя Австралії. Щороку фіксуються численні випадки укусів цього виду, що призводять до пошкодження м'язових клітин постраждалих. Хоча більшість жертв відчувають лише незначні симптоми, у разі укусу вкрай важливо негайно звернутися за медичною допомогою.

Будинок британки виявився колонією щурів

31-річну Сару Джордан засудили до умовного тюремного ув'язнення за те, що вона утримувала у своєму будинку колонію зі 112 щурів. Ці гризуни намагалися вижити без води, будуючи великі гнізда в шухлядах і під книжковими полицями.

Співробітники служби захисту тварин, які побували в помешканні жінки у місті Лейленд (Велика Британія), були вражені жахливим запахом аміаку, що заважав їм навіть дихати. Приголомшливі кадри опублікували на загал.