Співробітники служби захисту тварин, які побували в помешканні жінки у місті Лейленд (Велика Британія), були вражені жахливим запахом аміаку, що заважав їм навіть дихати. Приголомшливі кадри опублікували на загал.

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Будинок британки виявився колонією щурів

Зоозахисниця Джесс Пірс, яка звернулась із позовною заявою до Магістратського суду Престона, знайшла в будинку 2 великі щурячі клітки та 3 менші, а також ще 38 гризунів, які жили на волі.

Джесс Пірс знайшли в будинку дві великі щурячі клітки та три менші
Джесс Пірс знайшли в будинку 2 великі щурячі клітки та 3 менші / Фото Lancashire Live

Вони побудували великі гнізда всередині шухляд й під книжковою полицею, а також намагалися вижити без води.

Коли я зайшла всередину, то відчула різкий неприємний запах, від якого сльозились очі, й почала хвилюватися через ризики для здоров'я мешканців будинку. У клітках бачила підстилки, але не було ані їжі, ані води, хоча температура повітря в приміщенні досить висока. Один щур пив воду з радіатора, що протікає,
— розповідає Пірс.

Гризунів забрали під опіку благодійної організації RSPCA. У деяких тварин діагностували симптоми респіраторного дистресу, ймовірно, через аміак. Пізніше інспектори повідомили, що вагітні самки народили 80 щурят.

Будинок британки Сари Джордан виявився колонією щурів
Будинок британки Сари Джордан виявився колонією щурів / Фото Lancashire Live

Сару Джордан засудили до чотиритижневого тюремного ув'язнення з відстрочкою виконання покарання на 18 місяців, зобов'язали дотримуватися 60-денної комендантської години з 8 вечора до 7 ранку. Також їй заборонили тримати домашніх тварин, окрім котів.

Під час слухань британка визнала себе винною у порушенні закону про захист тварин.

Джесс Пірс знайшли в будинку дві великі щурячі клітки та три менші
Джесс Пірс знайшли в будинку дві великі щурячі клітки та три менші / Фото Lancashire Live

У Сінгапурі ув'язнили чоловіка, який утримував 43 котів без води та їжі

У Сінгапурі 31-річний чоловік був засуджений до 20 днів ув'язнення за неналежне утримування 43 котів в квартирі. Це найбільше на сьогодні судове переслідування за жорстоке поводження з тваринами в країні.

Такі дії правопорушника становили небезпеку для інших жителів будинку. Жахливу історію інциденту – читайте далі у матеріалі.