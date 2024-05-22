Такі дії правопорушника становили небезпеку для інших жителів будинку. Жахливу історію інциденту – читайте далі у матеріалі.

До слова Тримали вдома 159 котів і 7 собак: у Франції пару засудили і заборонили мати домашніх улюбленців

Чоловік утримував 43 котів без води та їжі

Мухаммад Даніал Сукірман визнав себе винним у заподіянні "непотрібного болю і страждань" тваринам. Він не давав їм їжі, води та уваги з серпня по листопад 2021 року.

Він визнав, що нечасто годував котів і нехтував їхнім комфортом. Він також визнав, що середовище, в якому були залишені коти, було брудним, що створювало ризики для здоров'я як для котів, так і для сусідів у квартирі в районі Анг Мо Кіо в Сінгапурі,

– йдеться у публікації.

У цій справі прокурори стверджували, що підсудний створив новий прецедент. Вони вважали запропонований штраф занадто м'яким для чоловіка, посилаючись на його навмисну поведінку. Чоловік знав, що коти розмножуються безконтрольно, але не забезпечив належного догляду за ними. Як наслідок, прокуратура вимагала для підсудного тюремного ув'язнення.

У квартирі знайшли скелетні рештки

Місцеві органи влади були попереджені про сильний неприємний запах, що доносився з помешкання Сукірмана. Під час розслідування чиновники виявили в помешканні понад 30 котів і скелетні рештки.

Чоловік зізнався владі, що коти належить йому, й заявив, що після смерті його тещі коти почали розмножуватися з неконтрольованою швидкістю, що й призвело до поганих умов утримання. Під час перевірки з'ясувалося, що коти були позбавлені доступу до води та не отримували регулярного харчування, що призводило до бійок за їжу.

У судовій заяві повідомлялося, що у кількох котів були виявлені ознаки травм, інвазій та хвороб.

До слова, в Сінгапурі кожне звинувачення у заподіянні болю та страждань домашнім тваринам карається у вигляді 18 місяців ув'язнення або штрафу розміром 8 818 тисяч фунтів, або і те, і інше.