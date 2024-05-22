Такие действия правонарушителя представляли опасность для других жителей дома. Ужасную историю инцидента – читайте далее в материале.

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Мужчина удерживал 43 котов без воды и пищи

Мухаммад Даниал Сукирман признал себя виновным в причинении "ненужной боли и страданий" животным. Он не давал им еды, воды и внимания с августа по ноябрь 2021 года.

Он признал, что нечасто кормил котов и пренебрегал их комфортом. Он также признал, что среда, в которой были оставлены коты, была грязной, что создавало риски для здоровья как для котов, так и для соседей в квартире в районе Анг Мо Кио в Сингапуре,

– говорится в публикации.

В этом деле прокуроры утверждали, что подсудимый создал новый прецедент. Они считали предложенный штраф слишком мягким для мужчины, ссылаясь на его преднамеренное поведение. Мужчина знал, что коты размножаются бесконтрольно, но не обеспечил надлежащего ухода за ними. Как следствие, прокуратура требовала для подсудимого тюремного заключения.

В квартире нашли скелетные останки

Местные органы власти были предупреждены о сильном неприятном запахе, доносившемся из квартиры Сукирмана. В ходе расследования чиновники обнаружили в квартире более 30 котов и скелетные останки.

Мужчина признался властям, что коты принадлежит ему, и заявил, что после смерти его тещи коты начали размножаться с неконтролируемой скоростью, что и привело к плохим условиям содержания. Во время проверки выяснилось, что коты были лишены доступа к воде и не получали регулярного питания, что приводило к дракам за еду.

В судебном заявлении сообщалось, что у нескольких котов были обнаружены признаки травм, инвазий и болезней.

К слову, в Сингапуре каждое обвинение в причинении боли и страданий домашним животным наказывается в виде 18 месяцев заключения или штрафа в размере 8 818 тысяч фунтов, или и то, и другое.