Сотрудники службы защиты животных, которые побывали в доме женщины в городе Лейленд (Великобритания), были поражены ужасным запахом аммиака, что мешал им даже дышать. Потрясающие кадры опубликовали на всеобщее обозрение.

Читайте также Имеют разные характеры: мужчина нашел змею, которая кусает сразу двумя головами – невероятные кадры

Дом британки оказался колонией крыс

Зоозащитница Джесс Пирс, которая обратилась с исковым заявлением в Магистратский суд Престона, нашла в доме 2 большие крысиные клетки и 3 меньшие, а также еще 38 грызунов, что жили на свободе.



Джесс Пирс нашли в доме 2 большие крысиные клетки и 3 меньшие / Фото Lancashire Live

Они построили большие гнезда внутри ящиков и под книжной полкой, а также пытались выжить без воды.

Когда я зашла внутрь, то почувствовала резкий неприятный запах, от которого слезились глаза, и начала волноваться из-за рисков для здоровья жителей дома. В клетках видела подстилки, но не было ни еды, ни воды, хотя температура воздуха в помещении достаточно высокая. Одна крыса пила воду из радиатора, что протекает,

– рассказывает Пирс.

Грызунов забрали под опеку благотворительной организации RSPCA. У некоторых животных диагностировали симптомы респираторного дистресса, вероятно, из-за аммиака. Позже инспекторы сообщили, что беременные самки родили 80 крысят.



Дом британки Сары Джордан оказался колонией крыс / Фото Lancashire Live

Сару Джордан приговорили к четырём недельному тюремному заключению с отсрочкой исполнения наказания на 18 месяцев, обязали соблюдать 60-дневный комендантский час с 8 вечера до 7 утра. Также ей запретили держать домашних животных, кроме котов.

Во время слушаний британка признала себя виновной в нарушении закона о защите животных.



Джесс Пирс нашли в доме две большие крысиные клетки и три меньшие / Фото Lancashire Live

В Сингапуре посадили мужчину, который удерживал 43 котов без воды и пищи

В Сингапуре 31-летний мужчина был приговорен к 20 дням заключения за ненадлежащее содержание 43 котов в квартире. Это крупнейшее на сегодня судебное преследование за жестокое обращение с животными в стране.

Такие действия правонарушителя представляли опасность для других жителей дома. Ужасную историю инцидента – читайте далее в материале.