Джей Брюэр пытался погладить агрессивную рептилию и сразу получил двойной укус. Все это он показал в своих соцсетях.

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Змея сразу кусает двумя головами

На опубликованном видео мужчины, которого укусила рептилия с генетической мутацией – двумя головами. На кадрах видно, как мужчина, идентифицированный как Брюер, держит рептилию над шеей и машет указательным пальцем правой руки перед ней, в то время, как его помощник внимательно наблюдает за хвостом.

Смотри, смотри, смотри! Видишь, какая сердитая девочка. Стоп. Почему ты такая сердитая? Я не могу понять, у кого хуже характер? Трудно иметь дело с одной разъяренной змеей, но теперь придется разбираться с двумя,

– сказал мужчина, пытаясь погладить ее, и получив двойной укус.

Он отметил, что это самка техасской крысиной змеи – она неядовита.



Джей Брюэр показал змею с двумя головами / Фото YouTube

Пользователи социальных сетей были удивлены, увидев аномальное пресмыкающееся с двумя головами. Вот несколько комментариев, которые они оставили:

"У меня так много вопросов. Как это произошло? Выживет ли она?";

"Ладно, теперь мне чертовски интересно. Можете показать нам, как ест эта змея?";

"Так круто, интересно, какая голова управляет телом?".

Мужчина нашел змею, которая кусает сразу двумя головами: смотрите видео

В то же время Джей в описании к видео пошутил, что животным, рожденным с двумя головами, обычно живется трудно, потому что каждое из них хочет командовать.