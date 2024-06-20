Власник пояснив, що годував кішку, але не забирав додому, бо та "любить дряпатися". Як кішкі вдалося вижити – читайте далі!

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Кішку на 5 тижнів "забули" в зачиненому магазині

Бен Лагман, який живе неподалік, марно намагався нагодувати тварину через зламані двері, а потім зателефонував рятувальникам, щоб повідомити про ймовірну недбалість з боку власника.

Думали, що кішка може померти – вона була в жахливому стані, брудна і голодна. Ми не знали, чи є там кондиціонер, а на підлозі побачили розбите скло. Жахіття якесь!

– каже Лагман.



Кішка Лейла 5 тижнів просиділа у зачиненому гастрономі / Фото Instagram

Сусідка Тіфф Вінтон розповідає, що домашня тварина вижила лише завдяки тому, що власник час від часу заходив до неї, щоб погодувати.

Вона додала, що усі сусіди об'єдналися у Facebook-групі й поставили собі за мету зв'язатися з власником магазину. Зрештою, чоловік з ключами зустрів їх біля магазину й погодився віддати Лейлу.

Вона така гарна кішечка, не билася. Здається, розуміла, що її рятують,

— каже Вінтон, яка забрала пухнастика собі.



Кішку врятували небайдужі сусіди / Фото Instagram

За її словами, по всьому магазину валялись порожні бляшанки з-під котячого корму, вона була повністю зневоднена і спала в холодному підвалі.

Будинок британки виявився колонією щурів

31-річну Сару Джордан засудили до умовного тюремного ув'язнення за те, що вона утримувала у своєму будинку колонію зі 112 щурів. Ці гризуни намагалися вижити без води, будуючи великі гнізда в шухлядах і під книжковими полицями.

Співробітники служби захисту тварин, які побували в помешканні жінки у місті Лейленд (Велика Британія), були вражені жахливим запахом аміаку, що заважав їм навіть дихати. Приголомшливі кадри опублікували на загал.