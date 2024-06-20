Владелец объяснил, что кормил кошку, но не забирал домой, потому что та "любит царапаться". Как кошке удалось выжить – читайте дальше!

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Кошку на 5 недель "забыли" в закрытом магазине

Бен Лагман, который живет неподалеку, тщетно пытался накормить животное через сломанную дверь, а потом позвонил спасателям, чтобы сообщить о вероятной халатности со стороны владельца.

Думали, что кошка может умереть – она была в ужасном состоянии, грязная и голодная. Мы не знали, есть ли там кондиционер, а на полу увидели разбитое стекло. Ужас какой-то!

– говорит Лагман.



Кошка Лейла 5 недель просидела в закрытом гастрономе / Фото Instagram

Соседка Тифф Уинтон рассказывает, что домашнее животное выжило только благодаря тому, что владелец время от времени заходил к ней, чтобы покормить.

Она добавила, что все соседи объединились в Facebook-группе и поставили себе цель связаться с владельцем магазина. В конце концов, мужчина с ключами встретил их возле магазина и согласился отдать Лейлу.

Она такая хорошая кошечка, не билась. Кажется, понимала, что ее спасают,

– говорит Уинтон, которая забрала пушистика себе.



Кошку спасли неравнодушные соседи / Фото Instagram

По ее словам, по всему магазину валялись пустые банки из-под кошачьего корма, она была полностью обезвожена и спала в холодном подвале.

Дом британки оказался колонией крыс

31-летнюю Сару Джордан приговорили к условному тюремному заключению за то, что она содержала в своем доме колонию из 112 крыс. Эти грызуны пытались выжить без воды, строя большие гнезда в ящиках и под книжными полками.

Сотрудники службы защиты животных, которые побывали в доме женщины в городе Лейленд (Великобритания), были поражены ужасным запахом аммиака, что мешал им даже дышать. Потрясающие кадры опубликовали на всеобщее обозрение.