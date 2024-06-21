Ряды ВСУ пополнили 12 собак-саперов

Собак-саперов передали в рамках долговременного проекта Европейского Союза и Украины. Четвероногие прошли соответствующую подготовку и сдали квалификационный тест.

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Отныне их задачей будет разминирование и очистка украинских земель от взрывных опасных устройств, неразорвавшихся снарядов и боеприпасов.



12 собак-саперов пополнили ряды Вооруженных Сил Украины / Фото Генштаб ВСУ

Вооруженные Силы Украины выражают глубокую благодарность Европейскому Союзу за поддержку и солидарность в борьбе за свободу и независимость Украины.



Четырёхлапые прошли соответствующую подготовку и сдали квалификационный тест / Фото Генштаб ВСУ



Собак передали в рамках долговременного проекта Европейского Союза и Украины / Фото Генштаб ВСУ

В КиевЗоо приютили спасенного из-под обстрелов капибара

Капибар Тоха был выпущен в свой естественный вольер после месяца спасения и лечения. Следующие шаги для Тохи включают период реабилитации и социализации с другими животными в его новой среде обитания. Наконец он может жить спокойной жизнью и в хороших условиях.

На опубликованных кадрах можно увидеть просторный вольер и удобства, которые работники обустроили для Тохи. Среди них есть мягкое место, сделанное из сена для отдыха капибара. Также после новоселья Тоха уже успел насладиться яблоками.

Работники Киевзоо отметили, что месяц назад волонтеры вывезли Тоху с территории, которая была под постоянным обстрелом российских оккупантов.