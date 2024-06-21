Лави ЗСУ поповнили 12 собак-саперів

Собак-саперів передали у рамках довготривалого проєкту Європейського Союзу та України. Чотирилапі пройшли відповідну підготовку та склали кваліфікаційний тест.

Дивіться також Зустріч із ним дуже небезпечна: у Карпатах помітили 400-кілограмового хижака

Відтепер їх завданням буде розмінування і очищення українських земель від вибухових небезпечних пристроїв, нерозірваних снарядів і боєприпасів.



12 собак-саперів поповнили ряди Збройних Сил України / Фото Генштаб ЗСУ

Збройні Сили України висловлюють глибоку вдячність Європейському Союзу за підтримку та солідарність у боротьбі за свободу та незалежність України.



Чотирилапі пройшли відповідну підготовку та склали кваліфікаційний тест / Фото Генштаб ЗСУ



Собак передали у рамках довготривалого проєкту Європейського Союзу та України / Фото Генштаб ЗСУ

У КиївЗоо прихистили врятованого з-під обстрілів капібару

Капібар Тоха був випущений у свій природний вольєр після місяця порятунку та лікування. Наступні кроки для Тохи включають період реабілітації та соціалізації з іншими тваринами в його новому середовищі. Нарешті він може жити спокійним життям і в гарних умовах.

На опублікованих кадрах можна побачити просторий вольєр та зручності, які працівники облаштували для Тохи. Серед них є м'яке місце, зроблене з сіна для відпочинку капібари. Також після новосілля Тоха вже встиг посмакувати яблуками.

Працівники Київзоо зазначили, що місяць тому волонтери вивезли Тоху з території, яка була під постійним обстрілом російських окупантів.