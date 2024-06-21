Лави ЗСУ поповнили 12 собак-саперів
Собак-саперів передали у рамках довготривалого проєкту Європейського Союзу та України. Чотирилапі пройшли відповідну підготовку та склали кваліфікаційний тест.
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Відтепер їх завданням буде розмінування і очищення українських земель від вибухових небезпечних пристроїв, нерозірваних снарядів і боєприпасів.
12 собак-саперів поповнили ряди Збройних Сил України / Фото Генштаб ЗСУ
Збройні Сили України висловлюють глибоку вдячність Європейському Союзу за підтримку та солідарність у боротьбі за свободу та незалежність України.
Чотирилапі пройшли відповідну підготовку та склали кваліфікаційний тест / Фото Генштаб ЗСУ
Собак передали у рамках довготривалого проєкту Європейського Союзу та України / Фото Генштаб ЗСУ
У КиївЗоо прихистили врятованого з-під обстрілів капібару
Капібар Тоха був випущений у свій природний вольєр після місяця порятунку та лікування. Наступні кроки для Тохи включають період реабілітації та соціалізації з іншими тваринами в його новому середовищі. Нарешті він може жити спокійним життям і в гарних умовах.
На опублікованих кадрах можна побачити просторий вольєр та зручності, які працівники облаштували для Тохи. Серед них є м'яке місце, зроблене з сіна для відпочинку капібари. Також після новосілля Тоха вже встиг посмакувати яблуками.
Працівники Київзоо зазначили, що місяць тому волонтери вивезли Тоху з території, яка була під постійним обстрілом російських окупантів.