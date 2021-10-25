Мальчик был не совсем не прав. В его диван действительно залезло домашнее животное и напугало ребенка.
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Монстром оказалась кошка
Котенок застрял между диваном и пластиковой обшивкой / Фото Jeni Koyle
Котенок по кличке Сис недавно попал в семью Койл. Мама мальчика, Дженни, спасла животное с улицы.
Мой сын не выглядел слишком напуганным, скорее – очарованным, – смеется мама мальчика.
Сис – спасенная с улицы кошечка / Фото Jeni Koyle
4-летний мальчик услышал странный звук под кроватью и позвал маму. Когда Дженни вошла в комнату и заглянула под диван, то увидела там котенка в весьма смешном положении. Сис застряла между диваном и пластиковой обшивкой и кошечку немного сплющило.
Кошка выглядела очень забавно / Фото Jeni Koyle
Женщина сделала смешные фото "монстра" под кроватью.
Когда я заглянула под кровать и увидела Сис, мы все хорошенько посмеялись, – рассказывает Дженни. – Мы до сих пор не знаем, как она туда попала.
Владелица сфотографировала хвостатого монстра под кроватью / Фото Jeni Koyle
Кошка стала сестренкой детям
Сис попала в семью Койл случайно – кошку нашли в сельской местности штата Айдахо. Дженни почувствовала, что должна забрать кошку домой.
Дженни – мама 2 мальчиков. Кошка стала для них будто сестрой: она сопровождает детей на прогулке и бежит рядом с детской коляской. Когда сыновья Дженни спят, котенок крепко прижимается к ним и также спит.
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Котенок спит с детьми Дженни / Фото Jeni Koyle
Владельцам кошек: что значит, если любимец всегда ходит за вами
- Большинство кошек не покидают вас даже в ванной комнате, потому что любят компанию. Кошке нравится проводить с вами время и наблюдать за тем, что вы делаете.
- Котики могут ходить за вами, потому что требуют внимания. Если вы целый день заняты и не играете с котом, он пытается деликатно (или не очень) напомнить о себе.
- Котики любят ходить с вами в туалет или ванную комнату, ведь там – множество новых и интересных запахов.
- Кот может ходить за хозяином, если голоден. Даже если в миске вашего любимца есть корм, возможно, эта еда ему не нравится или не подходит и котику требуется перемена рациона.
- Котик заболел или напуган. В таком случае хозяин кажется животному источником защиты и помощи. Уделите внимание своему любимцу, чтобы узнать, почему он ходит за вами.