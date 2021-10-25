Мальчик был не совсем не прав. В его диван действительно залезло домашнее животное и напугало ребенка.

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Монстром оказалась кошка



Котенок застрял между диваном и пластиковой обшивкой / Фото Jeni Koyle

Котенок по кличке Сис недавно попал в семью Койл. Мама мальчика, Дженни, спасла животное с улицы.

Мой сын не выглядел слишком напуганным, скорее – очарованным, – смеется мама мальчика.



Сис – спасенная с улицы кошечка / Фото Jeni Koyle

4-летний мальчик услышал странный звук под кроватью и позвал маму. Когда Дженни вошла в комнату и заглянула под диван, то увидела там котенка в весьма смешном положении. Сис застряла между диваном и пластиковой обшивкой и кошечку немного сплющило.



Кошка выглядела очень забавно / Фото Jeni Koyle

Женщина сделала смешные фото "монстра" под кроватью.

Когда я заглянула под кровать и увидела Сис, мы все хорошенько посмеялись, – рассказывает Дженни. – Мы до сих пор не знаем, как она туда попала.



Владелица сфотографировала хвостатого монстра под кроватью / Фото Jeni Koyle

Чтобы ваша кошка всегда была энергичной и игривой, ей нужны физические нагрузки и здоровый рацион. Сбалансированные корма Purina® содержат все микроэлементы, необходимые для активной жизни вашего любимца.

Кошка стала сестренкой детям

Сис попала в семью Койл случайно – кошку нашли в сельской местности штата Айдахо. Дженни почувствовала, что должна забрать кошку домой.

Дженни – мама 2 мальчиков. Кошка стала для них будто сестрой: она сопровождает детей на прогулке и бежит рядом с детской коляской. Когда сыновья Дженни спят, котенок крепко прижимается к ним и также спит.

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Котенок спит с детьми Дженни / Фото Jeni Koyle

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