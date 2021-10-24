Однако иногда коты убегают от малейшего шума и прячутся от хозяев на длительное время. Ниже рассказываем, о чем это может свидетельствовать.

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Почему коты прячутся

Кошкам нравится дремать в закрытом пространстве: под мебелью, в картонных коробках и пакетах. Причина – котики любят чувствовать себя в безопасности. Прятки для сна – нормальное поведение кота.

Беспокойство возникает, когда кошка начинает прятаться гораздо чаще. Обычно социальный кот, который с удовольствием играет с людьми, начинает внезапно скрыватся по ряду причин, на которые стоит обратить внимание:

он может болеть,

испытывать стресс,

боятся,

сочетание трех пунктов.

Для того, чтобы кот был здоровым и счастливым, он требует сбалансированного питания. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь .



Кот может скрываться из-за стресса / Фото с Unsplash

Когда постоянное сокрытие – признак проблемы

Если кошка начинает чаще прятаться, убедитесь, что она нормально ест, пьет и посещает туалет. Коты могут начать больше прятаться, если они плохо себя чувствуют. Боль или дискомфорт, которые может испытывать кошка, также могут повлиять на их диетические привычки и поведение в туалете.

Частые прятки из-за заболевания считается неспецифическим симптомом у кошек. Это означает, что поиск тайников может быть связан с любой болезнью.

Важно! Ваш ветеринар может выявить конкретную причину с помощью тщательного физического осмотра, а также анализов крови и рентгенограммы.

Если ветеринар не может найти ничего плохого в анализах кошки с медицинской точки зрения, то привычка прятаться может быть настоящей поведенческой проблемой .

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Коты могут испытывать стресс от изменений окружающей среды. Такие вещи, как переезд в новый дом, новые люди или домашние животные в доме, или даже просто перестановка мебели могут вызвать у кота стресс.

У кошек также могут быть фобии шума, как и у собак. Такие вещи, как грозы и фейерверки могут заставить кошку прятаться просто от страха. Если ваш кот чаще скрывается из-за стресса или страха, ваш ветеринар может порекомендовать препараты против тревоги.



Стресовать кот может даже от перестановки мебели / Фото с Unsplash

Дом, где есть несколько котов

Дома с несколькими кошками вполне возможно, что одна кошка издевается над другой. Поэтому та, которую обижают, может скрываться. На самом деле это распространенная проблема в домах с несколькими котами и называется агрессией между кошками.

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Безопасные убежища для вашего кота

Поскольку прятки – это нормальное поведение кошек, вместо того, чтобы препятствовать, лучше обеспечьте им комфортное пространство. Таким образом они не будут прятаться в опасных местах: в стиральной машине или в другой бытовой технике.

Большинство кошек любят наблюдать за людьми на возвышении. Кошачья кровать на прочной книжной полке или кошачье дерево с встроенным кубическим пространством может стать привлекательным тайником.

Старшие кошки могут иметь артрит, поэтому для них лучшие места тайников – внизу. Это могут быть картонные коробки, домики, маленький шатер и тому подобное.



Котик заценит даже обычный ящик / Фото с Unsplash