Среди владельцев котов есть даже шутливое название для этого явления. Они называют это "буханкой кота". И действительно, в такой позе любимцы похожи на батон или хлеб.
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Существуют даже владельцы, которые делают снимки котиков в позе "буханки" на стеклянном столе. Кошачьи лапки, прижатые тяжестью тела, снизу выглядят очень забавно.
Котик на стеклянном столе / Фото pitomzy.com
Почему коты прячут лапки
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Чтобы согреться
Так котик может максимально сохранить тепло / Фото Unsplash
Кошки – очень теплолюбивые животные. Превращение в пушистую "буханку" помогает им сэкономить тепло собственного тела и сократить теплоотдачу. Особенно полезным такое умение является для короткошерстных и лысых кошек.
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Для экономии энергии
Поза "буханки" помогает кошкам экономить энергию / Фото Unsplash
Коты проводят во сне около двух третей своей жизни. Это не значит, что они – ленивые. Просто эти животные накапливают энергию, чтобы в темное время суток выйти на охоту.
Даже если котик живет в квартире, его инстинкты все равно очень сильны. Любимец может лежать в позе "буханки", чтобы хорошенько отдохнуть перед ночными забегами, сбрасыванием вещей со стола и другими приятными вещами.
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Котам так удобно
В такой позе ваш любимец может чувствовать максимальный комфорт / Фото Unsplash
Кошки – известные любители уюта. Поза "буханки" позволяет достичь максимального комфорта, поэтому котики часто используют ее для сна или расслабленного наблюдения за тем, что происходит вокруг.
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Кот может плохо себя чувствовать
Котики могут прятать лапки под себя, если плохо себя чувствуют / Фото Unsplash
Иногда животное может испытывать боль или другие симптомы и пытается максимально "спрятаться", собрать свое тело вместе. Если ваш котик не выглядит расслабленным, его глаза прищурены, голова склоняется вниз, тело трясется или дергается – немедленно обратитесь к ветеринарному врачу.